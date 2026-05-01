ゆうちょの定期に200万円「投資は諦めました」現金10割・60歳男性の判断
All Aboutが実施している「現金・預金に関するアンケート」から、2026年1月6日に回答のあった、埼玉県在住60歳男性の預金に関する考え方を見ていきます。
同居家族構成：本人、妻（58歳）
居住地：埼玉県
住居形態：持ち家（戸建て）
雇用形態：正社員
世帯年収：本人500万円、妻180万円
現預金：900万円
リスク資産：0円
「手元に置いておく現金」は「財布に3万〜5万円入れている」ほか、いざというときのために「押入れの棚の奥の箱」にも備えているとのことです。
現在利用している定期預金は「ゆうちょ銀行の定期貯金（参考：1年ものの場合、2026年4月時点の金利年0.4％）で、預入金額は200万円」。主に「車の買い替えや、入院等の医療費が発生した時のため」に確保していると言います。
現在の資産配分は「現金10割」としており、「以前はリスク資産を少し持っていましたが、あまり利益が出なかったので諦めました」と、リスク資産にメリットを感じられなかった様子です。
一方で現預金については、「多めに持っていることで、何があってもすぐに大きな金を出せるという安心感が増した」とのこと。実際に「家の中の備品が立て続けに壊れた時に助かりました」と振り返っています。
今後もスタンスを変えず、さらに「現金を増やしたい。老後のことを考えたら、より多く持っていた方がよいと思う」と語られていました。
※本文中のコメントは、投稿内容をもとに読みやすく再構成しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)
投稿者プロフィール年齢性別：60歳男性
同居家族構成：本人、妻（58歳）
居住地：埼玉県
住居形態：持ち家（戸建て）
雇用形態：正社員
世帯年収：本人500万円、妻180万円
現預金：900万円
リスク資産：0円
車関連や急な医療費の出費に備えて、ゆうちょ銀行の定期貯金に200万円現預金900万円について、「生活費としては、手元に置いておく現金と普通預金、しばらく使わないお金は定期預金」と分けて管理しているという投稿者。
現在利用している定期預金は「ゆうちょ銀行の定期貯金（参考：1年ものの場合、2026年4月時点の金利年0.4％）で、預入金額は200万円」。主に「車の買い替えや、入院等の医療費が発生した時のため」に確保していると言います。
現金10割。リスク資産はあまり利益が出なかったので手元に現預金はいくらあると安心かとの問いには、「1年分の生活費を基準に、300万円くらいあれば安心」と回答。
現在の資産配分は「現金10割」としており、「以前はリスク資産を少し持っていましたが、あまり利益が出なかったので諦めました」と、リスク資産にメリットを感じられなかった様子です。
一方で現預金については、「多めに持っていることで、何があってもすぐに大きな金を出せるという安心感が増した」とのこと。実際に「家の中の備品が立て続けに壊れた時に助かりました」と振り返っています。
今後もスタンスを変えず、さらに「現金を増やしたい。老後のことを考えたら、より多く持っていた方がよいと思う」と語られていました。
※本文中のコメントは、投稿内容をもとに読みやすく再構成しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)