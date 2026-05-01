「変貌っぶりがすごい」芸人のアイドル集合ショットに「まぢでガクとは思えんくらい化けとる」反響！
バラエティー番組『かまいガチ』（テレビ朝日系）の公式X（旧Twitter）は4月30日、投稿を更新。番組から誕生したアイドルが集合したショットを公開しました。
【写真】“GEININTUNE”集合ショット
コメントでは「面白すぎて繰り返し見てる」「アイドルイベントとかグッズも待ってます！」「やまちゃん推しです」「ガクちゃんとタケちゃんの変貌っぶりがすごい」「ガクぽかわいい」「センターはあぁ〜しらきですか？」「なにげにしんいちがいそうな女子w」「まぢでガクとは思えんくらい化けとる」と、絶賛や驚きの声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【写真】“GEININTUNE”集合ショット
「イベントとかグッズも待ってます！」同アカウントは「かまいガチ発アイドル“GEININTUNE ” 番組内でオリジナル曲披露！」とつづり、1枚の写真を投稿。お笑いコンビ・かまいたちの山内健司さんを中心に、お見送り芸人しんいちさん、真空ジェシカのガクさん、東京ホテイソンのたけるさん、錦鯉の渡辺隆さんがカラフルな衣装に身を包み、女性アイドルに扮しています。皆かわいらしく、アイドルらしいポーズを取っている姿がすてきです。
メンバー紹介も！同日、「センター やまちゃん」「お元気担当 たける」「問題児担当 ガクぽ」「クール担当 しんいち」「セクシー担当 たかちゃん」と、GEININTUNEのメンバーを紹介した同アカウント。それぞれのキャラクターに合った表情やポーズをしたソロショットは必見です。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)