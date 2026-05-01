現役時代に3冠王を3度獲得し、監督としては中日を4度のリーグ優勝に導いた落合博満氏（72）が1日、自身のYouTube「落合博満のオレ流チャンネル」を更新。2024度限りで中日監督を辞任した立浪和義氏の今後について「ドラゴンズであると思うよ」と再び指揮する可能性があることに言及した。

「歴代の監督っていうのは2回までしているからね。1回ダメでも、2回はチャンスがあるんだろうと思う」

3年連続最下位に終わりユニホームを脱いだ立浪氏。落合氏の評価は「自分でやろうとしたことをやれたんだろうと思う。それで結果がともなわなかったということなんじゃないのかな。後悔は残っただろうと思うけど、自分がやろうと思ってやったその結果が3年連続最下位っていうのは受け止めてんじゃないかな」と話した。

選手、監督としてプレーを見てきた落合氏だけに立浪氏の人間性、実力は十分に理解している。「自分の形を持っている。いろんなところに対応しようとする。悪くなったらそれを直すだけのノウハウを持っている」。打撃に対しては特別だった。

「なぜ勝てなかったのか。何が悪かったのか。ネット裏から勝つためにどういう手を打たなきゃいけないのかっていうことを勉強すれば、いい監督になると思うよ」とアドバイスを送っていた。