YouTuberアイドルグループ・リアルピース、「千葉ロッテ VS. 埼玉西武」でセレモニアルピッチ
YouTuberアイドルグループ・リアルピースが1日、千葉・ZOZOマリンスタジアムで行われた千葉ロッテマリーンズ対埼玉西武ライオンズの試合前に歌唱パフォーマンスとセレモニアルピッチを行い、球場を盛り上げた。
【写真】試合前には歌唱も！球場を盛り上げるリアルピース
リーダーのかずぅとなおがセレモニアルピッチに臨んだ。終了後、かずぅは「今日はあがりにあがってしまっていたんですが、めちゃくちゃ楽しかったです！出番前に投球を教えてくれた益田投手に『風を感じてきて』と言われたのですが、こんなに風が強いのか！こんな風で野球選手たちはプレーしているのかと改めてプロってすごいなと思いました！いっぱい投球練習をしてきたので、メンバーみんなが上手く投げることができて良かったです！今日はマリーンズが勝つことを信じて応援したいと思います！ありがとうございました！」とコメントした。
なおは「グラウンドに出た瞬間は風が強すぎて上手くパフォーマンスできるかなって心配になったのですが、球場のお客さんの皆さんが目に入ったらアドレナリンが出て『今日は楽しもう！一生懸命盛り上げよう！』と切り替わり、楽しくパフォーマンスすることができました！」と振り返った。
【写真】試合前には歌唱も！球場を盛り上げるリアルピース
リーダーのかずぅとなおがセレモニアルピッチに臨んだ。終了後、かずぅは「今日はあがりにあがってしまっていたんですが、めちゃくちゃ楽しかったです！出番前に投球を教えてくれた益田投手に『風を感じてきて』と言われたのですが、こんなに風が強いのか！こんな風で野球選手たちはプレーしているのかと改めてプロってすごいなと思いました！いっぱい投球練習をしてきたので、メンバーみんなが上手く投げることができて良かったです！今日はマリーンズが勝つことを信じて応援したいと思います！ありがとうございました！」とコメントした。
なおは「グラウンドに出た瞬間は風が強すぎて上手くパフォーマンスできるかなって心配になったのですが、球場のお客さんの皆さんが目に入ったらアドレナリンが出て『今日は楽しもう！一生懸命盛り上げよう！』と切り替わり、楽しくパフォーマンスすることができました！」と振り返った。