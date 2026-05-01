東日本大震災の被災地を活気づけようと福島県浪江町で結成された８人組アイドルグループ「ＬｕｍｉＵｎｉｏｎ（ルミユニオン）」が４月２９日、同町の「道の駅なみえ」でラストライブに臨んだ。

大勢のファンから熱い声援を受け、約６年半の活動に幕を下ろした。

ルミユニオンは、町がアイドルグループ「ももいろクローバーＺ」へライブ出演と町を元気づける活動を手紙で依頼したことがきっかけで結成された。ももクロの佐々木彩夏さん（２９）がプロデューサー兼メンバーを務め、事務所の後輩とともに２０１９年１１月、同町の十日市祭で「浪江女子発組合」としてデビューした。

当時は原発事故に伴う避難指示解除から２年がたってもにぎわいを取り戻せていなかった。町内で「定期大会」と称したライブを開催し、ファンである「組合員」との交流を重ねた。相馬野馬追（のまおい）をモチーフにした「それぞれのハタ」、元日の恒例行事を題材にした「あるけあるけ」などの楽曲や活動を通じて町について発信。２４年には町のふるさと応援大使「第１号」に任命された。グループをきっかけに町へ移住するファンも出てきて浪江の輪を広げた。

２５年にルミユニオンに改名し町外でも活動していたが、震災１５年を前にした昨年末、「総合的に判断し苦渋の決断」での解散を発表した。

この日、メンバーは約２時間半、ダンスを交えながら２０曲を披露。ラストで感謝の思いを語り深々と頭を下げると、会場から「ありがとう」という歓声と拍手がわき起こった。吉田栄光町長らも駆けつけ、メンバーに花束などを手渡した。

地元の会社員男性（５１）は「結成当時はまだ『住めない場所』と誤解されていた浪江がこれほどにぎわい、活力をもらった」と笑顔だった。結成当初から活動をバックアップした町職員の大柿光史さん（３７）は「彼女たちを通じて多くの人々に浪江を知ってもらえたことは大きい」と感謝の思いを語った。

終演後、佐々木さんは「浪江との縁はこれからもつなげていきたい」と語り、結成当初からのメンバー内藤るなさん（２５）は「解散はさみしいけれど、私たちの曲が励みになってくれればうれしい」と話した。