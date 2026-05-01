大相撲の元横綱・白鵬翔氏（41）が1日に自身のYouTubeチャンネルで公開された動画で元横綱・朝青龍のドルゴルスレン・ダグワドルジ氏（45）と初の対談を行った。

白鵬氏は41歳の誕生日を迎えた3月11日にチャンネルを開設。この日公開の動画は「【初対談】朝青龍さんと初めて語り合った夜」のタイトルで、現役時代にしのぎを削ったダグワドルジ氏とモンゴルで深夜3時まで語り合ったという。

「相撲を辞めたいと思った瞬間」「日本に来て遊びに行くならどこ？」「朝青龍VS白鵬 思い入れのある取組」の3つの質問を2人で語り合い、思い入れのある取組についてはダグワドルジ氏が「1回ダメ押しがあったな！」と2008年夏場所千秋楽の“バトル”に言及。

2人は結びの横綱対決で顔を合わせたが、引き落としで勝負がついた後にダグワドルジ氏が土俵に手を突いた白鵬氏を横から押して両腕で“ダメ押し”。怒った白鵬氏が右肩から体当たりし、土俵上でにらみ合う事態となった。

「そこ来ますか」と苦笑いする白鵬氏に、ダグワドルジ氏は「あれわざとじゃないんだよね。わざとじゃなかったから逆にわざとらしいっていう動きをされたからちょっとショック受けちゃってね」と笑いながら回顧。白鵬氏も「結局私が悪者になったんですよね」と今となっては楽しそうに振り返っていた。