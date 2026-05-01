水俣病公式確認70年 慰霊式

日本の「公害の原点」といわれる水俣病が公式に確認されてから70年のきょう5月1日、熊本県水俣市で犠牲者を追悼する慰霊式がありました。

八代海を臨む水俣市の公園で開かれた慰霊式には水俣病の患者や遺族らおよそ700人が参列しました。

水俣病はチッソの工場排水に含まれたメチル水銀によって魚介類が汚染され、その魚介類を食べた人たちが発症した公害病です。

70年前の1956年5月1日が「公式確認の日」とされ、鹿児島で493人、熊本で1791人のあわせて2284人が患者として認定されました。

公式確認から70年 慰霊式では鎮魂の祈り

公式確認から70年のきょう1日、慰霊式では鎮魂の祈りがささげられました。

（患者・遺族代表 緒方正実さん）「水俣病の真の解決とはすべての人たちが起きたできごとと向かい合い、心から反省し教訓に繋げることができたとき。私たちの努力で問題を解決し、次世代の子どもたちに水俣病を教訓として伝えたい」

（水俣市立久木野小学校 吉田泰さん・小6）「僕たちは誓う。正しく学び正しく行動して、差別や偏見のない誰ひとり取り残さない社会をつくっていく」

鹿児島県知事として20年ぶりに慰霊式に参加した塩田知事は…

（鹿児島県知事として20年ぶりに参加 塩田知事）「現在も苦しんでいる人々がいることを踏まえて、こうしたことを二度と起こさない、差別偏見がないように普及啓発をしていきたい、そういう思いを新たにした」

環境大臣はきのうから水俣市に

石原宏高環境大臣は先月30日から水俣市を訪れ、患者や被害者団体の代表らと懇談しました。

（水俣病被害者獅子島の会 滝下秀喜会長）「鹿児島県と熊本県も連携して、患者の思いに対し、もっと充実した福祉を目指してほしい」

（石原宏高環境大臣）「きょうの要望を省に持ち帰って、熊本・鹿児島とも連携をして真摯に検討したい」

団体からは国や鹿児島県などに対して、獅子島に慰霊碑を設置する要望も出されました。

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