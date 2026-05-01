慰霊式の行われた水俣市と中継がつながっています。

私は慰霊式が開かれた熊本県水俣市の公園にいます。八代海を挟んであちらには鹿児島県の長島町や出水市が見えます。

水俣病の公式確認から今月1日で70年。被害に苦しむ人たちは一日も早い解決を求めています。

（水俣病被害者 村山悦三さん・81）「早く水銀の垂れ流しをやめておけば、被害者は少なかったと思う」

八代海沿岸の出水市で生まれ育った村山悦三さん（81）です。9人きょうだいの7番目で、近くの海岸でとれた貝や魚を食べて育ち、物心ついたころから症状に悩まされてきました。

（水俣病被害者 村山悦三さん・81）「味覚、嗅覚、肩こり、手足のしびれ、頭痛。そういったの（腕力）がだんだん落ちていく」

水俣病患者の認定 認められたのは申請者の1割

水俣病患者の認定を求める申請者は鹿児島、熊本両県でこれまでにおよそ2万9000人に上りますが、認められたのはその1割に満たない2284人です。

村山さんは水俣病の症状を訴えながらも患者として認定されず、国や熊本県、チッソに損害賠償を求める裁判を続けています。

2013年に裁判が始まって13年。被害救済を求めている原告の数は全国で1490人となり、このうち鹿児島県民は最も多い694人です。

（水俣病被害者 村山悦三さん・81）「日の目を見ず、裁判結果を見ずに寂しく亡くなっていくことは本当に残念」

原告の高齢化が進む中、公式確認70年をきっかけに救済の道が開けることを願っています。

（出水市 村山悦三さん・81）「被害者が声を上げること、まだいることをみんなに知ってもらいたい。不知火海沿岸に住んでいる被害を受けている人たちをすべて救済すべき」

村山さんは先月30日、石原環境大臣との懇談会にも出席して被害救済を訴えましたが、具体的な進展は見られませんでした。

懇談では熊本県の木村知事が患者や被害者団体の代表と意見を交わしましたが、塩田知事の姿はありませんでした。こうした行政トップの姿勢には熊本県との温度差を感じずにはいられません。

公式確認から70年たった今も、救済の枠組みから外れた人たちが多くいる現状を考えると、終わりの見えない水俣病問題の根深さを改めて感じました。

以上、水俣市中継でした。

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