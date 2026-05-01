1児の母・木村文乃、手作りの煮込みロコモコ披露「彩りがオシャレ」「凝っててお店みたい」と絶賛の声
【モデルプレス＝2026/05/01】女優の木村文乃が4月30日、自身のInstagramを更新。手作りのロコモコを公開し、話題となっている。
【写真】38歳ママ女優「オシャレ」と話題の豪華手料理
木村は「昨日のごはんでした」「煮込みロコモコ」とつづり、写真を投稿。ご飯の上に角切りにしたトマトやアボカド、煮込みハンバーグと目玉焼きが載ったロコモコを披露している。また「みんなゴールデンウィークはどんな風に過ごしますか？我が家は昨日の夜ハンバーガーにポテトにナゲットにジャンク祭りを開催しましてなんとも連休らしい幕開けでした」と日常を報告している。
この投稿には「素敵なご飯！食べたい」「煮込みが美味しいですね」「ジャンク祭り楽しそう」「彩りがオシャレ」「凝っててお店みたい」などとコメントが寄せられている。
木村は2016年に一般男性と結婚し、2019年に離婚を発表。2023年3月に一般男性との再婚、同年7月に第1子の出産を報告した。（modelpress編集部）
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◆木村文乃、手作りの煮込みロコモコ公開
木村は「昨日のごはんでした」「煮込みロコモコ」とつづり、写真を投稿。ご飯の上に角切りにしたトマトやアボカド、煮込みハンバーグと目玉焼きが載ったロコモコを披露している。また「みんなゴールデンウィークはどんな風に過ごしますか？我が家は昨日の夜ハンバーガーにポテトにナゲットにジャンク祭りを開催しましてなんとも連休らしい幕開けでした」と日常を報告している。
◆木村文乃の投稿が話題
この投稿には「素敵なご飯！食べたい」「煮込みが美味しいですね」「ジャンク祭り楽しそう」「彩りがオシャレ」「凝っててお店みたい」などとコメントが寄せられている。
木村は2016年に一般男性と結婚し、2019年に離婚を発表。2023年3月に一般男性との再婚、同年7月に第1子の出産を報告した。（modelpress編集部）
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