◆ＪＥＲＡセ・リーグ 阪神―巨人（１日・甲子園）

阪神・村上頌樹投手が５回を９８球、５安打５失点で降板した。５点を許すのは、伝統の一戦では自己ワーストとなった。

２回にいきなり制球が乱れた。４番・ダルベックと続く大城に四球を与え、さらにすっぽ抜けたツーシームが増田陸の左肩に直撃した。無死満塁から平山に直球を中前へ運ばれ、２点を献上した。

３回も巨人打線につかまった。吉川と中山に連打を浴びて無死一、二塁とされ、ダルベックに１３７キロのカットボールを左翼席へ運ばれた。

３回までに５点を失い、クオリティースタート（６回以上自責３以下）が達成できなかったのは今季初めて。「四球絡みや長打という一番やってはいけない失点の仕方をしてしまいました。試合を作ることができずに申し訳ないです」と、うなだれた。この試合を除いて５試合に登板し、１勝１敗、防御率１・９１。昨季投手３冠に輝いた右腕は、本調子ではない中で粘投を重ねてきたが、６戦目で自滅した。