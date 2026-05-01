元モーニング娘。でタレントの新垣里沙（３７）が１日、自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルで第１子妊娠を公表した。

新垣は夫のＹｏｕＴｕｂｅカメラマン・ヤスタケ（山口安威）と笑顔で画面に登場すると「今日はうれしい報告があり、動画を回しています。この度、新しい命を授かりました〜！ やった〜！」と報告。「とってもうれしいご報告を応援してくださってる皆様に、こうしてできてることがうれしい」と続けると「私の中で、ママになるっていうのは人生の中での夢の一つでもあったから。でも、簡単になりたいからなれるもんでもないし…。でも、今回、巡り合わせで来てくれて、とってもうれしい」と笑顔を満開にした。

その上で「年齢も３７際というのもあって。生粋の不安症で心配症だから。不安もいっぱいある中で今、安定期を迎えて、うれしさが一番あります」と話すと「今はまず本当に元気に生まれてきてくれることを願って…。自分の体も大切にしながら過ごしていきたいと思いますので、皆さん、温かく見守っていただけたらうれしいです」続けた。

新垣は自身のインスタグラムでもヤスタケとの笑顔のツーショットのもと、おめでたを報告。

「この度私たちの元へ新しい命がやってきてくれました 小さくて愛おしい命を大切に無事に産まれてきてくれることを願って日々たけさんそして家族のみんなに支えてもらいながら母子共に健やかに穏やかに過ごしていました りさんちゅーぶお休みさせていただいおりましたが今日からまたＹｏｕＴｕｂｅの方もゆるりとマイペースにお届けしていこうと思いますので良かったら見てください」と呼びかけた上で「いつも温かく見守っていただきＹｏｕＴｕｂｅお休み期間中も優しくて温かいメッセージにとても励まされておりました いつも本当にありがとう 出産まで穏やかに過ごしていきたいと思いますので温かく見守っていただけると嬉しいです」と、つづった。

新垣はモーニング娘。の５期生で７代目リーダーも務めた。２０１２年にグループを卒業。１６年に俳優・小谷嘉一と結婚も１８年に離婚。２２年に「カジサックチャンネル」などのカメラマンで１０歳年上のヤスタケと再婚した。