2日(土)にかけて東北では暴風が吹き荒れそうです。関東〜西日本は、2日(土)は朝から晴れて汗ばむ陽気となるでしょう。これからの天気をフカボリしてお伝えします。

■5月は満月が2回 2日未明に1回目の満月

今年の5月は満月が2回訪れます。1回目はこのあと2日(土)の午前2時23分。この時間は寝ている方も多いですし、東北や北日本では雨が残るでしょう。2日(土)の夜には満月の時刻は過ぎるものの、全国の広い範囲で「ほぼまん丸」のお月様が見られそうです。

1回目の満月は、アメリカの先住民が名付けた呼称で「フラワームーン」と呼ばれます。2回目の満月は「ブルームーン」と呼ばれ、31日(日)に昇ります。「ブルームーン」はアメリカの先住民の呼称とも、月の色とも関係ありません。ひと月に満月が2回ある時の、2回目の満月のことをそのように呼ぶそうです。

ちなみに31日(日)の満月は、今年地球から最も遠い満月「マイクロムーン」でもあります。今年最も近い満月は12月24日です。

■2日は東北で暴風警戒 交通機関への影響も

低気圧が発達しながら2日(土)朝にかけて東北付近を通過する見込みです。このため東北では、2日(土)未明から夕方にかけて、西よりの非常に強い風が吹くでしょう。暴風による交通障害や建物への被害に警戒してください。東北新幹線など交通機関にも影響が出そうです。

【2日に予想される最大風速（最大瞬間風速）】

東北（陸上） 18メートル （30メートル）

→18メートルって、どんな風？

風に向かって歩けなくなり、転倒する人も出るくらいの強い風です。高所での作業は極めて危険となります。また、最大風速は10分間の平均風速の最大値で、瞬間風速はその1.5倍程度になることが多いです。ただし、大気の状態が不安定な場合など、時には3倍程度に達することがあることに留意してください。

東北では1日(金)夜から風が強まる予想です。1日(金)夜は南〜東寄り、2日(土)は西〜北寄りの風が強まるでしょう。

■2日は関東〜西で晴れて夏日続出

2日(土)は関東から西日本で朝から日差しが届きそうです。明け方もしくは朝まで雨が残る北陸や東北も、昼前には晴れてくるでしょう。北海道も午後はだんだんと晴れ間が広がりそうです。

上空に暖かい空気が流れ込む関東から西日本では気温が上がり、25℃以上の夏日が続出しそうです。2日(土)の最高気温は前日と比べて大幅に高くなる所もあるでしょう。

朝は北寄りの風が強めで、ヒンヤリと感じる所が多いでしょう。

【2日(土)の予想最低気温】（）内は前日比と季節感

札幌9℃ （±0 5月中旬）

仙台12℃（＋2 5月中旬）

新潟12℃（-2 5月中旬）

東京14℃（＋3 5月中旬）

名古屋 13℃（-1 平年並み）

大阪14℃（-1 平年並み）

福岡13℃（±0 4月下旬）

日中は関東から西日本で汗ばむ陽気となるでしょう。静岡や神奈川の小田原では29℃まで上がる予想です。東京都心は28℃と今年最も高い気温となるでしょう。朝からの気温変化、そして前日からの気温変化が大きくなりますので、体調管理にお気をつけください。

【2日(土)の予想最高気温】（）内は前日比と季節感

札幌13℃（-6 4月下旬）

仙台21℃（＋6 5月下旬）

新潟19℃（-4 4月下旬）

東京28℃（＋8 7月上旬）

名古屋 25℃（＋2 5月中旬）

大阪24℃（＋4 平年並み）

福岡25℃（＋5 5月下旬）

なお、午前中雨が残り、冷たい西〜北風が吹く北海道は気温が下がりそうです。

【最高気温の比較】1日(金) →2日(土)の予想

稚内 16.7℃ → 9℃

旭川 22.7℃ → 14℃

札幌 19.2℃ → 13℃

網走 22.4℃ → 6℃

■山林火災発生から10日目 岩手・大槌町の今後の天気は？

岩手・大槌町では大規模な山林火災の発生から、1日(金)で10日目となりました。そんな1日(金)は、20時までに大槌で50.5ミリの降水量を観測し、火災発生後で一番のまとまった雨となっています。このあとも2日(土)の朝にかけて、雨は強弱を繰り返しながら降り続く予想です。

2日(土)は午後から晴れるでしょう。3日(日)も晴れますが、夜から雨が降り出しそうです。4日(月)にかけて、再びまとまった雨となる見込みです。

■GWの行楽日和はいつ？気になるこの先の天気

・3日（日・憲法記念日）〜4日（月・みどりの日）

再び全国的に雨が降る予想です。雨や風が強まり、荒れた天気となりそうです。

・5日（火・こどもの日）〜6日（水・振替休日）

広い範囲で晴れて、行楽日和となりそうです。紫外線対策をしっかりとしてお過ごしください。沖縄は雨が降りやすいでしょう。

・7日(木)〜8日(金)

引き続き晴れる所が多く、各地で平年を上回る気温となりそうです。沖縄は雲が広がりやすいでしょう。8日(金)は九州や四国も雲が増えそうです。

なお、北海道と東北北部では、この先も気温のアップダウンが大きく、体調管理に注意が必要です。2日(土)と4日(月)が特に気温が下がるタイミング。4日(月)の最高気温は釧路で10℃、網走で8℃の予想です。6日(水)は気温が上がり、札幌や青森で22℃と6月並みの陽気となるでしょう。