【ゴールデンウィーク天気予報】西日本から東日本にかけて大気の状態が非常に不安定 5月6日（水）まで3時間ごとの雨風シミュレーション いつ雨が降る？【気象庁 1日最新情報】
気象庁によりますと、西日本では１日は、東日本では２日にかけて、落雷や竜巻などの激しい突風、降ひょう、急な強い雨に注意が必要だとしています。
【画像を見る】５月１日（金）～６日（水）にかけて３時間ごとの雨風シミュレーション
前線を伴った低気圧が四国付近にあって、北東へ進んでいます。
この低気圧は、１日は西日本から東日本の日本海沿岸を通って夜には東北地方まで進み、前線が西日本から東日本を通過する見込みです。２日には低気圧は、北海道の東方から千島近海へ進むということです。
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防災面で気を付けるべきこと
気象庁によりますと、西日本では１日は、東日本では２日にかけて、落雷や竜巻などの激しい突風、急な強い雨に注意が必要だとしています。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保が求められます。また、降ひょうのおそれもありますので、農作物や農業施設の管理にも注意してください。