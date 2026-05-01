幾田りら、ギター1本路上ライブから活動をスタートした原点を感じられるライブ映像の全編配信決定
幾田りらが、5月3日21時より、2022年放送の『MTV Unplugged: Lilas Ikuta』ライブ映像をYouTubeにて公開する。
■2022年放送の『MTV Unplugged: Lilas Ikuta』ライブ映像をYouTubeにて公開
幾田りらは、2026年5月より開催する3年ぶりのソロツアー『幾田りら LIVE TOUR 2026 “Laugh”』を記念して、自身のYouTubeチャンネルにて過去のライブ映像を配信する「『幾田りら LIVE TOUR 2026 “Laugh”』開催記念 LIVE SELECTION」を2週連続で実施中。
2週目は、2022年11月20日にMTVにて放送された『MTV Unplugged: Lilas Ikuta』のライブ映像全編を幾田りらオフィシャルYouTubeチャンネルにて配信することが決定。
2023年3月にリリースされたアルバム『Sketch』初回生産限定盤にも収録されている本公演は、全編アコースティックで届けられるライブとなっており、ギター1本路上ライブから活動をスタートした彼女の原点も感じられる。YouTubeでの配信はアーカイブなしの一度きりとなるので、お見逃しなく。
■リリース情報
2026.04.04 ON SALE
DIGITAL SINGLE「stay with me」
■関連リンク
幾田りら OFFICIAL SITE
https://lilasikuta.jp/