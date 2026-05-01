幾田りら、ギター1本路上ライブから活動をスタートした原点を感じられるライブ映像の全編配信決定

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幾田りらが、5月3日21時より、2022年放送の『MTV Unplugged: Lilas Ikuta』ライブ映像をYouTubeにて公開する。

■2022年放送の『MTV Unplugged: Lilas Ikuta』ライブ映像をYouTubeにて公開

幾田りらは、2026年5月より開催する3年ぶりのソロツアー『幾田りら LIVE TOUR 2026 “Laugh”』を記念して、自身のYouTubeチャンネルにて過去のライブ映像を配信する「『幾田りら LIVE TOUR 2026 “Laugh”』開催記念 LIVE SELECTION」を2週連続で実施中。

2週目は、2022年11月20日にMTVにて放送された『MTV Unplugged: Lilas Ikuta』のライブ映像全編を幾田りらオフィシャルYouTubeチャンネルにて配信することが決定。

2023年3月にリリースされたアルバム『Sketch』初回生産限定盤にも収録されている本公演は、全編アコースティックで届けられるライブとなっており、ギター1本路上ライブから活動をスタートした彼女の原点も感じられる。YouTubeでの配信はアーカイブなしの一度きりとなるので、お見逃しなく。

■リリース情報

2026.04.04 ON SALE

DIGITAL SINGLE「stay with me」

■関連リンク

幾田りら OFFICIAL SITE

https://lilasikuta.jp/