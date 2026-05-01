スーパー登山部、1stアルバム『スーパー登山部』収録内容＆ジャケット写真解禁

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5人組ネイチャーポップバンド・スーパー登山部のセルフタイトルとなる初のアルバム『スーパー登山部』のリリース日が6月3日に決定。収録内容およびジャケット写真が解禁された。

■再生ボタンを押せば、そこはもう稜線の上に居るかのよう

本作は、これまでのスーパー登山部の全楽曲をパッキングした、まさに“スーパーベスト”とも呼べる集大成の記録で、再生ボタンを押せば、そこはもう稜線の上に居るかのような、五感を震わせる風を感じながら、音楽という名の旅が楽しめる。

全編を通して吹き抜けるのは、高嶺で感じるあの心地よい風。アルバムを聴き終える頃には、まるでひとつの山を登り切り、目の前に広がる圧倒的なパノラマを眺めているような感覚に陥るはずだ。

完全生産限定盤は、400枚限定販売でインストを加えた2枚組CD＋10インチ紙ジャケット仕様。これまでの配信全ジャケットに加え、あらたにデザインされた10インチサイズのビッグなジャケットカードが計14枚封入されたスペシャルパッケージになっている。アルバムジャケット、CDパッケージの全デザインは、メンバーのいしはまゆうが手掛けた。

「Departure」から始まり、新曲「Breathe」に加え、ストリーミング未解禁楽曲「火花」など、全14曲が収められた、アルバムでしか味わえない物語。スーパー登山部が案内する、音の山行をぜひチェックしよう。

また、アルバムを引っさげて、ワンマンライブ『1st Album「スーパー登山部」Release Traverse』を開催。すでに東名阪のチケットは完売し、7月9日に渋谷WWW Xにて追加公演が決定しており、5月1日より2次先行受付がスタート。ツアーファイナルは、標高2932メートりの名峰、長野・白馬岳の山頂直下に位置する山小屋・白馬山荘にて、9月1日から3日で開催される予定で、詳細は追って解禁となる。

■リリース情報

2026.06.03 ON SALE

ALBUM『スーパー登山部』

＜CD収録内容・曲順＞

■Disc1

1.Departure

2.Breathe

3.燕

4.頂き

5.いつかはね

6.hatoba

7.意志拾い

8.ITAI

9.ハイライト

10.樹海 feat.TENDRE

11.火花

12.木枯らし

13.スーパー銭湯もある

14.風を辿る

■Disc2 ※完全生産限定盤のみ

1.Departure

2.Breathe（Instrumental）

3.燕（Instrumental）

4.頂き（Instrumental）

5.いつかはね（Instrumental）

6.hatoba（Instrumental）

7.意志拾い（Instrumental)

8.ITAI（Instrumental）

9.ハイライト（Instrumental）

10.樹海 feat.TENDRE（Instrumental）

11.火花（Instrumental）

12.木枯らし（Instrumental）

13.スーパー銭湯もある（Instrumental）

14.風を辿る（Instrumental）

■関連サイト

スーパー登山部 OFFICIAL SITE

https://superclimbingclub.bitfan.id/