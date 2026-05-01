【投資部門別売買動向】海外勢が4週連続、個人も2週連続でともに買い越す (4月第4週)
●海外勢が4週連続、個人も2週連続でともに買い越す
東証が1日に発表した4月第4週(20日～24日)の投資部門別売買動向(現物)によると、半導体関連株が相場を牽引して日経平均株価が前週末比1240円高の5万9716円と3週連続で上昇し、史上初めて一時6万円大台に乗せたこの週は、海外投資家が4週連続で買い越した。買越額は7842億円と前の週の9977億円から減少したものの高水準が続いた。海外投資家は先物の投資部門別売買動向でも日経225先物、TOPIX先物、ミニ日経225先物、ミニTOPIX先物、日経225マイクロの合計で2週連続の買い越しとなった。買越額は1723億円と前の週の821億円から拡大した。現物と先物の合算では9565億円の買い越しだった。個人投資家は2週連続で買い越し、買越額は1617億円と前の週の3302億円から縮小した。
証券会社の自己売買が4週連続で売り越し、売越額は8385億円と前の週の9633億円から減少した。年金基金の売買動向を映すとされる信託銀行が3週連続で売り越し、売越額は74億円と前の週の1854億円から急減した。
日経平均が史上初めて一時6万円大台に乗せる中、海外投資家が4週連続で買い越し、個人投資家も2週連続で買い越した。
■投資部門別売買代金差額 (4月20日～24日)
東証・名証２市場の内国普通株式市場の合計［総合証券ベース（全50社）］
※単位：億円（億円未満切り捨て） ▲は売り越し
海外投資家 信託銀行 個人合計 [ 現金 信用 ] 日経平均 ( 前週比 )
4月 ―――
第4週 7,842 ▲74 1,617 [ 158 1,459 ] 59,716円 ( +1240 円)
第3週 9,977 ▲1,854 3,302 [ ▲1,312 4,615 ] 58,475円 ( +1551 円)
第2週 16,418 ▲551 ▲7,871 [ ▲6,144 ▲1,726 ] 56,924円 ( +3800 円)
第1週 19,149 1,426 ▲4,396 [ ▲4,369 ▲26 ] 53,123円 ( -249 円)
3月 ―――
第4週 ▲15,090 ▲1,034 ▲145 [ 3,172 ▲3,318 ] 53,373円 ( +0 円)
第3週 ▲5,191 ▲598 3,383 [ 1,230 2,153 ] 53,372円 ( -447 円)
第2週 ▲4,906 ▲2,700 4,267 [ 2,916 1,350 ] 53,819円 ( -1801 円)
第1週 2,377 ▲10,863 8,329 [ 4,440 3,889 ] 55,620円 ( -3229 円)
2月 ―――
第4週 7,910 ▲7,497 ▲4,604 [ ▲4,495 ▲109 ] 58,850円 ( +2024 円)
第3週 5,426 ▲9,515 5,466 [ 1,317 4,148 ] 56,825円 ( -116 円)
第2週 12,323 ▲4,440 ▲11,658 [ ▲10,494 ▲1,164 ] 56,941円 ( +2688 円)
第1週 2,745 ▲3,788 ▲4,402 [ ▲4,803 400 ] 54,253円 ( +930 円)
1月 ―――
第4週 1,598 ▲2,898 8,348 [ 4,715 3,633 ] 53,322円 ( -524 円)
第3週 1,921 ▲4,249 4,792 [ 1,377 3,414 ] 53,846円 ( -89 円)
第2週 7,804 ▲2,459 ▲6,627 [ ▲6,747 119 ] 53,936円 ( +1996 円)
第1週 12,246 ▲77 ▲5,428 [ ▲5,644 216 ] 51,939円 ( +1600 円)
12月 ―――
第5週 ▲149 175 1,846 [ 29 1,817 ] 50,339円 ( -410 円)
第4週 ▲210 307 ▲3,852 [ ▲4,042 189 ] 50,750円 ( +1243 円)
第3週 ▲4,390 ▲1,766 2,565 [ ▲263 2,828 ] 49,507円 ( -1329 円)
第2週 1,897 1,293 ▲2,502 [ ▲3,936 1,433 ] 50,836円 ( +344 円)
第1週 34 ▲2,084 2,076 [ 23 2,053 ] 50,491円 ( +237 円)
※「信託銀行」は年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)など年金基金の売買動向を映すとされる部門。「個人・現金」は個人投資家による現物取引の売買動向、「個人・信用」は個人投資家による信用取引の売買動向。
※日銀が金融緩和策の一環として実施しているETF(上場投資信託)の買い入れは、ETFを組成する証券会社の自己売買部門を通じて買い入れているとみられる。
株探ニュース
東証が1日に発表した4月第4週(20日～24日)の投資部門別売買動向(現物)によると、半導体関連株が相場を牽引して日経平均株価が前週末比1240円高の5万9716円と3週連続で上昇し、史上初めて一時6万円大台に乗せたこの週は、海外投資家が4週連続で買い越した。買越額は7842億円と前の週の9977億円から減少したものの高水準が続いた。海外投資家は先物の投資部門別売買動向でも日経225先物、TOPIX先物、ミニ日経225先物、ミニTOPIX先物、日経225マイクロの合計で2週連続の買い越しとなった。買越額は1723億円と前の週の821億円から拡大した。現物と先物の合算では9565億円の買い越しだった。個人投資家は2週連続で買い越し、買越額は1617億円と前の週の3302億円から縮小した。
証券会社の自己売買が4週連続で売り越し、売越額は8385億円と前の週の9633億円から減少した。年金基金の売買動向を映すとされる信託銀行が3週連続で売り越し、売越額は74億円と前の週の1854億円から急減した。
日経平均が史上初めて一時6万円大台に乗せる中、海外投資家が4週連続で買い越し、個人投資家も2週連続で買い越した。
■投資部門別売買代金差額 (4月20日～24日)
東証・名証２市場の内国普通株式市場の合計［総合証券ベース（全50社）］
※単位：億円（億円未満切り捨て） ▲は売り越し
海外投資家 信託銀行 個人合計 [ 現金 信用 ] 日経平均 ( 前週比 )
4月 ―――
第4週 7,842 ▲74 1,617 [ 158 1,459 ] 59,716円 ( +1240 円)
第3週 9,977 ▲1,854 3,302 [ ▲1,312 4,615 ] 58,475円 ( +1551 円)
第2週 16,418 ▲551 ▲7,871 [ ▲6,144 ▲1,726 ] 56,924円 ( +3800 円)
第1週 19,149 1,426 ▲4,396 [ ▲4,369 ▲26 ] 53,123円 ( -249 円)
3月 ―――
第4週 ▲15,090 ▲1,034 ▲145 [ 3,172 ▲3,318 ] 53,373円 ( +0 円)
第3週 ▲5,191 ▲598 3,383 [ 1,230 2,153 ] 53,372円 ( -447 円)
第2週 ▲4,906 ▲2,700 4,267 [ 2,916 1,350 ] 53,819円 ( -1801 円)
第1週 2,377 ▲10,863 8,329 [ 4,440 3,889 ] 55,620円 ( -3229 円)
2月 ―――
第4週 7,910 ▲7,497 ▲4,604 [ ▲4,495 ▲109 ] 58,850円 ( +2024 円)
第3週 5,426 ▲9,515 5,466 [ 1,317 4,148 ] 56,825円 ( -116 円)
第2週 12,323 ▲4,440 ▲11,658 [ ▲10,494 ▲1,164 ] 56,941円 ( +2688 円)
第1週 2,745 ▲3,788 ▲4,402 [ ▲4,803 400 ] 54,253円 ( +930 円)
1月 ―――
第4週 1,598 ▲2,898 8,348 [ 4,715 3,633 ] 53,322円 ( -524 円)
第3週 1,921 ▲4,249 4,792 [ 1,377 3,414 ] 53,846円 ( -89 円)
第2週 7,804 ▲2,459 ▲6,627 [ ▲6,747 119 ] 53,936円 ( +1996 円)
第1週 12,246 ▲77 ▲5,428 [ ▲5,644 216 ] 51,939円 ( +1600 円)
12月 ―――
第5週 ▲149 175 1,846 [ 29 1,817 ] 50,339円 ( -410 円)
第4週 ▲210 307 ▲3,852 [ ▲4,042 189 ] 50,750円 ( +1243 円)
第3週 ▲4,390 ▲1,766 2,565 [ ▲263 2,828 ] 49,507円 ( -1329 円)
第2週 1,897 1,293 ▲2,502 [ ▲3,936 1,433 ] 50,836円 ( +344 円)
第1週 34 ▲2,084 2,076 [ 23 2,053 ] 50,491円 ( +237 円)
※日銀が金融緩和策の一環として実施しているETF(上場投資信託)の買い入れは、ETFを組成する証券会社の自己売買部門を通じて買い入れているとみられる。
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