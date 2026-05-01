今、うなぎが安いんです。お得なセールをしているお店を取材してきました。

外はカリッと、中はフワッ。香ばしく焼かれた絶品うなぎ。

「おいしい。国産っていうから臭みがない」

東京・杉並区にあるうなぎ専門店。人気メニューは国産うなぎを贅沢に1匹使った鰻丼です。通常2200円ですが、日曜日は1400円！

「行きたくなる。普通にごはん食べていても、軽く1000円を超えちゃう」

なぜ、800円も値引きできるのでしょうか？

鰻のやどき 秋山良仁 代表

「市場価格が下がっているので安く提供できる。1キロで約2000円（市場価格が）下がっていて、1匹で言うと約400円下がっている」

そう！今年はうなぎが安い！3月のうなぎの平均卸売価格は3800円ほど、去年に比べて2割以上も安いんです。さらに…

鰻のやどき 秋山良仁 代表

「5月3日、春の丑の日なので、ちょうど日曜日で、沢山の人に味わってもらって、（春の土用の丑の日の）理解を広げたい」

実は「春の土用」は、「戌の日」にいちごなど「い」がつくものを食べると縁起が良いとされています。

社長はそれにあやかって、夏だけでなく、あさっての春の土用の丑の日にも、うなぎを食べて元気になって欲しいといいます。

一方、食卓のうなぎもお手頃価格に！

角上魚類 川口店 近藤謙太 店次長

「春の土用の丑の日、ゴールデンウィークに合わせた売り場」

こちらの鮮魚店では、春のうなぎのコーナーを設置。中国産うなぎが900円、国産でも1000円台で販売しています。

買い物客

「安い。いつも（国産は）2000円切ることはない」

角上魚類 川口店 近藤謙太 店次長

「昨年の豊漁の影響から約10年ぶりに下げ値傾向にあり、1尾あたり約200〜300円安くなっている。行楽シーズンなので、うなぎでスタミナを回復して、色々なところに出向いていただいたりできるのかなと」