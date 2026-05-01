■バレーボール SVリーグチャンピオンシップ 準々決勝（1日、愛知・岡崎中央総合公園総合体育館）

【日程一覧】バレーボール『ネーションズリーグ2026』6月3日開幕 ！ 初戦は女子がフランス、男子はウクライナと激突

男子のチャンピオンシップが開幕し、2戦先勝の準々決勝の第1戦はレギュラーシーズン（RS）3位のジェイテクトSTINGS愛知が同6位の東京グレートベアーズをセットカウント3ー0（25ー21、25ー22、25ー20）で下し、準決勝進出に王手をかけた。第2戦は2日に行われる。

第1セット、STINGS愛知は序盤で最大5点のリードで試合を進めるも、東京GBの大竹壱青（30）のサーブに苦戦。6連続得点を許し、15ー15の同点に。それでもデファルコ・トリー（29）のブロックなどで再び逆転。最後は日本代表の郄橋健太郎（31）の速攻で25−21で第1セットを先取した。

第2セットは追いかける展開となったSTINGS愛知だったが、デファルコの強打などで終盤に追いついた。さらに郄橋健がブロックを決め、雄たけびでチームを鼓舞。第2セットを25−22で連取し、勝利まであと1セットとした。

STINGS愛知は第3セット、メンバーを変えてきた東京GBに中盤まで接戦となったが、好調なボワイエ・ステファン（30）とデファルコの強打で得点を重ねた。終盤に2点差に詰め寄られるも振り切り、ストレートで勝利した。

また別会場で同時間に行われた天皇杯の王者WD名古屋（RS4位）と5位の広島THの対戦は、WD名古屋がストレートで勝利し、準決勝進出にあと1勝とした。

