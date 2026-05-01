元SPEEDの上原多香子が、思わぬ場所で近影を公開し、世間の驚きを集めている。

「4月29日、上原さんが沖縄在住のタレント・嫁ニーさんのInstagramに登場したんです。嫁ニーさんは、『月曜から夜ふかし』（日本テレビ系）の出演をきっかけにブレイクしたタレントで、製麺所や飲食店などを経営する実業家としても活躍している人物です。

29日のInstagramでは、嫁ニーさんの製麺所が監修した『島辛そば』発売から1年がたったことが報告されました。企画・完成に上原さんが関わっていたことを嫁ニーさんが明かし、ツーショットを掲載しています。2人は3年前に出会ったそうで、島辛そばの企画は《沖縄への熱い思いを語り合う中で始まった》と説明していました」（芸能担当記者）

商品に関しては「元アイドルの知名度じゃなく、味と魅力で勝負する」というルールのもと、試作や麺作り、営業周りに奔走していたという。

公開されたツーショットで、商品を手に満面の笑みを見せた上原。久々に近影が公開されたわけだが、白いTシャツに黒いパンツというシンプルな服装ながら、43歳とは思えない“美魔女”感あふれる笑顔を見せていた。嫁ニー主催のダンスイベントにも参加したそうで、音楽に合わせて軽快に踊る姿も投稿されている。

上原の変わらない美貌に、コメント欄では驚きの声があがっている。

《相変わらずの美しさ!お元気そうでなにより!》

《いつまでも、美人な上原たかこ》

2000年にSPEEDが解散してから、上原の人生は波乱万丈の日々の連続だった。音楽グループ「ET-KING」のMC・TENNさんとの結婚・死別を経て、2018年には演出家・コウカズヤ氏と再婚。2子を授かっている。

「沖縄移住を発表したのは、2023年1月のことでした。当時、上原さんは美容家へ転身したことを発表していたのですが、同年7月、年下実業家との不倫が報じられ、SNSを削除。以降は、ごくたまに沖縄の友人と見られる人たちのSNSに登場する程度で、芸能の世界からは半ば“引退状態”となっていました。

しかし、今回の嫁ニーさんの投稿によれば、ここ数年は『島辛そば』の企画に、裏方として奔走していたことがうかがえます。ここ数年は復帰の気配もありませんでしたから、本人としても、あまり表舞台に戻ってくるつもりはないのかもしれません」（前出・芸能担当記者）

表舞台での活躍を期待するファンも多そうだが、果たしてーー。