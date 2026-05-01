女優の藤原紀香（54）が1日に更新された元放送作家・鈴木おさむ氏のYouTubeチャンネル「鈴木おさむに全部ハナシます!!」にゲスト出演。夫の歌舞伎俳優・片岡愛之助（54）とのなれそめを明かした。

片岡との出会いは2011年頃、知人の紹介だったといい「それから震災のチャリティーでいろんな方にお声がけをして。その中の1人」と回顧。その後、片岡から2人で焼肉に誘われたことがきっかけだったと明かした。

プライベートで徐々に親交を深めていったが「付き合ってない時に撮られた」。週刊誌に激写され互いの所属事務所に相談。「まだ付き合ってない」と報告したところ、事務所からはしばらく会うなの指示され「“しばらく会わないで”って言ってるうちに、何か今まではふっと電話がかかってきて会いに行った。私も電話したい時に電話してる。舞台の先輩としていろんなことを聞ける。ちょっと会えなくなっちゃって意識し始めちゃって」と当時の心境を回顧。

「そしたらですね、あちらも“なんか変な感じですね”ってなった後に、なんとですね、事務所の社長に許可を取ったということで、会いましょうって。事務所社長には電話しました、お付き合いしましょうって」と、片岡が藤原の事務所社長に交際の許可取りをした上で交際を申し込んできたことを明かし「そんな人今までいなかった！ほんとにびっくりして、おもしろいな〜この人って」と当時の驚きを振り返った。