世界スーパーバンタム級4団体統一タイトルマッチ

ボクシングの世界スーパーバンタム級（55.3キロ以下）4団体統一王者・井上尚弥（大橋）と、元世界3階級制覇王者の中谷潤人（M.T）が1日、東京・後楽園ホールで前日計量に臨んだ。井上が55.3キロ、中谷が55.1キロでともに一発パス。決戦前のボディがお披露目されると、井上の仕上がりに驚愕の声が相次いだ。

先に中谷がクリアし、引き締まった肉体で力こぶを作った。続けて井上もリミットでクリアし、大歓声を浴びた。フェースオフで13秒にらみ合い、最後は笑顔でがっちり握手。決戦ムードが高まった。前日計量は「Lemino」公式YouTubeでもライブ配信され、ファンの視線は井上の極上ボディに釘付けになった。

腹筋がくっきり割れたバキバキの肉体。両腕で力こぶを作ると、より鮮明に現れた。凄まじい上半身に、ネット上では「尚弥さん腹筋意味不明すぎw」「尚弥様の体よ」「仕上がりやばくないか？」「井上尚弥の仕上がり凄すぎる。。」「井上過去最高の仕上がりだな」「井上尚弥選手の腹筋バッキバキ」「モンスターの身体バグってねw」といった声が並んだ。

東京ドームのチケット5万5000席分が1か月以上前に完売となっている、大注目の一戦。井上は「今回が一番スムーズにいった気がする。減量すら楽しめた」と手応え十分に語り、中谷の肉体には「お互い、いい状態に仕上がっている」と気持ちを高ぶらせた。



（THE ANSWER編集部）