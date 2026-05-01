高度な技術力で「ギリギリ役に立つ」を生み出す、令和のオモシロ発明家『カズヤシバタ (KAZUYA SHIBATA)』をご紹介します。

高度な技術力で「ギリギリ役に立つ」を生み出す、令和のオモシロ発明家『カズヤシバタ (KAZUYA SHIBATA)』

今週のピックアップ

『【発明】コーン缶スープを綺麗に飲むための装置「つぶつぶトルネード」を作りました！ #shorts』

――まずは簡単に自己紹介をお願いします

カズヤシバタさん：「『カズヤシバタ (KAZUYA SHIBATA)』という名前をブランド化して活動しています。『ギリギリ役に立つ』ということをテーマに、いろいろな発明をしています。ただ、この『ギリギリ役に立つ』っていうのは、言い換えると『ほぼ役に立たない』ということなんですよね。普段、皆さんが生活していて感じる『あるある』という悩みを、電子工作やメカで解決する発明品を作り、それを通販番組のような動画にしてSNSやテレビで紹介しています」

――YouTubeでのご活動を始めたきっかけは何ですか？

カズヤシバタさん：「モノづくり自体は小さい頃からやっていたんですが、動画として発信し始めたのは社会人になってからで、7〜8年くらい前ですね。きっかけは、大学卒業後に就職したベンチャー企業がロボットを作る教室みたいなワークショップを運営しているような会社で、アーティスト気質な人が多かったんです。それまで私は『自分が作ったものを発表する』という感覚を持っていなかったんですが、彼らの姿を見て『あ、発表してもいいんだ』と気づいて、自分でも動画を作り始めたのがきっかけです」

――おすすめの動画は何ですか？

カズヤシバタさん：「おすすめは、『【発明】コーン缶スープを綺麗に飲むための装置「つぶつぶトルネード」を作りました！ #shorts』という動画になります。家で一人でモノづくりをしていると、どうしても過集中してしまって周りが見えなくなるんですよね。物の量もすごいことになっていて、配線やバッテリー、3Dプリンターのパーツなどが所狭しと並んでいるので、足の踏み場もなくなるくらいです。また、私は理由がないと行動できないタイプなので、動画ではあえて『テレビショッピング』のような体裁をとっています。あれは、自分自身に『これは自信を持って紹介するものなんだ』と言い聞かせるための建て付けでもあるんです。

動画内のハイテンションなナレーションは、実は動画を撮るよりもずっと前に収録しています。制作が進むと疲れて自信がなくなってくるので、まだ元気な最初のうちにテンションが高い声を録っておくんです。その声に合わせて後から動画を撮るという順序で作っています。でも、そうすることで通販番組のような熱量を維持できているんですよね」

【発明】コーン缶スープを綺麗に飲むための装置「つぶつぶトルネード」を作りました！ #shorts

https://www.youtube.com/watch?v=loi8rzOrDkI



――ガジェット通信読者へメッセージをお願いします。

カズヤシバタさん：「去年は『検証の年』として、コラボや新しい動画形式など、いろいろな試行錯誤をしてノウハウを貯めてきました。いよいよ今年は、数年温めてきた発明品をいくつか公開する段階に入ります。ぜひ、今年の発明品にもご期待ください！ 」

日常の『あるある』な悩みを解決する『ギリギリ役に立つ』発明品と、通販番組のような熱量の高い紹介動画で私たちを楽しませる『カズヤシバタ (KAZUYA SHIBATA)』さんの今後の活躍に注目です！

YouTubeチャンネル『カズヤシバタ (KAZUYA SHIBATA)』

https://www.youtube.com/@seevua

Xアカウント『カズヤシバタ(KAZUYA SHIBATA)』

https://x.com/seevua

編集：かとじゅん

取材：屋久谷・手島