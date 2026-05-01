元日本テレビの脊山麻理子アナウンサーが4月30日、自身のインスタグラムを更新。同月8日に迎えた誕生日を報告した。



【写真】座ってるだけなのに妖艶 どこを見たらいいのか困っちゃう

「4月も終わりですね♡あっという間でした♡」と書き出した脊山アナ。「4月8日にお誕生日を迎えました♡」と伝え、「カウントダウンは仲良しの女の子たちに囲まれて幸せもの♡」と祝福に感謝した。



アップした写真はケーキを持って笑みを浮かべる姿。ピンクのデコレーションが施されたケーキの中央には浴衣姿のショットが飾られている。脊山アナはワンピ姿で胸元は穴があいたように丸い窓がある状態。豊かな2つの山の間の渓谷がくっきりのぞいている。「ケーキにちらし鮨♡幸せものです♡ 今年も素敵な年になりますように♡」とつづった。



脊山アナは1980年生まれ、東京都出身。お茶の水女子大学附属幼稚園から高校まで過ごし、慶応大環境情報学部を卒業した。2004年に日本テレビに入社し、14年にフリーに転身後はグラビアでも活躍。16年にはプロレスのリングにも立っている。



（よろず～ニュース編集部）