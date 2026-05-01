俳優のイアン・サマーホルダー(47)と女優のニッキー・リード(37)夫妻が、事業の失敗により、数千万円規模の負債を抱えていたことを明らかにした。ドラマ「ヴァンパイア・ダイアリーズ」などで知られるイアンは「詐欺」により、人生が一転していたというが、妻のニッキーが家庭の安定を取り戻すのに大きな支えとなってくれたと称えている。



【写真】苦境を支えた妻と 借金まみれだった当時の後悔を明かした俳優

E!ニュースにイアンはこう明かす。「僕は7年前に俳優業をやめたんだ」「ちゃんと構築できていなかったビジネスを立ち上げたことで財政的に不安定になり、テレビ界での巨額契約を手放していた。でも、詐欺にあって、僕と妻は数千万円規模の負債を抱えることになった」「それは立ち直るのにはかなり厳しい金額だ。でも、ニッキーと僕はやり遂げた。彼女はこの契約から抜け出すためにかなり交渉してくれた。でも、家や絵画、車、時計とかはすべて売却したよ」



ニッキーとの間に8歳と2歳の子を持つイアンは今、手掛けている複数の事業には満足しているものの、「お金にならないかもしれない会社」を立ち上げるより、「世界有数のテレビ番組で悠々とした引退生活を送っているべきだった」と当時は後悔したと振り返っている。



（BANG Media International／よろず～ニュース）