『ポケットモンスター音楽祭』5月15日放送決定 「アニポケ」新章の主題歌などを披露！
『ポケットモンスター音楽祭』（テレビ東京系）が、5月15日18時55分より放送されることが決定した。
【写真】『ポケットモンスター音楽祭』ロゴビジュアル
『ポケットモンスター 赤・緑』の誕生から30周年。この記念すべきアニバーサリーイヤーに、『ポケットモンスター音楽祭』が開催される。
本番組では、5月22日スタートのテレビアニメ『ポケットモンスター』リコとロイの冒険の新章主題歌をはじめ、歴代オープニング＆エンディングテーマ、さらに豪華海外アーティストによるポケモン楽曲まで届ける。今話題の1025匹のポケモンの名前が入った新曲プロジェクトにも注目だ。
MCにはポケモンをこよなく愛する俳優・本郷奏多とチョコレートプラネットが決定した。ポケモントークやラップ・ダンスコーナーなど、みんなで歌って踊って楽しめる、フェスのような盛り上がりを演出する。世界中から愛されるポケモンたちと共に今をときめくアーティストやゲストたちと「ポケットモンスター音楽祭」を盛り上げる。
『ポケットモンスター音楽祭』は、テレビ東京系にて5月15日18時55分放送。
【写真】『ポケットモンスター音楽祭』ロゴビジュアル
『ポケットモンスター 赤・緑』の誕生から30周年。この記念すべきアニバーサリーイヤーに、『ポケットモンスター音楽祭』が開催される。
本番組では、5月22日スタートのテレビアニメ『ポケットモンスター』リコとロイの冒険の新章主題歌をはじめ、歴代オープニング＆エンディングテーマ、さらに豪華海外アーティストによるポケモン楽曲まで届ける。今話題の1025匹のポケモンの名前が入った新曲プロジェクトにも注目だ。
『ポケットモンスター音楽祭』は、テレビ東京系にて5月15日18時55分放送。