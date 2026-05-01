オリジナルグッズ作成サービス「UP-T」を展開する丸井織物株式会社は4月28日、都内で「UP-T×AKB48 Group新CM発表会」を開催。

AKB48をはじめとする48グループ6組30名と、西村博之氏が出演する新TVCMがお披露目された。

取締役大曽根遼氏挨拶

最初にアップティー株式会社の取締役・大曽根遼が登場。「自分で好きなデザインをしたTシャツを着たいという需要は間違いなく上がっています。今はオリジナルを作る人は15人に1人くらいかもしれませんが、これを3人に1人が当たり前に作っているような世界にしていきたい」と、サービスに対する思いを語った。

おじさんも踊る♪

続いてAKB48,SKE48、NMB48、HKT48、NGT48、STU48ら全6グループから選抜された総勢30名とひろゆき氏が登場！「ひろゆきプリンター」編のCM動画が流れると、30名のメンバーが新UP-TCMの振り付けを踊り出し、傍でみんなが踊っている姿を初見で振りコピをしているひろゆき氏が微笑ましかった。かわいらしいおじさんである。

今回のメイン企画、グループ対抗の「UP-T 3本勝負」。メンバー同士がチームの威信をかけて挑むこの企画は、バラエティ性とクリエイティブ要素が融合した内容。

苦いぞセンブリ茶！！

まずは第1試合の「U（運試し対決）」。6杯中2杯に激苦のセンブリ茶が仕込まれ、それを引き当てた者がポイントを獲得するというルール。

見事引き当てたのは、SKE48の河村さんとHKT48の龍頭さん。河村さんは「センブリ茶、攻略してるんです」とバッチリリアクション！なぜか名乗り出ない龍頭さん。「自分じゃないと思って飲んだら私でした」と自身でもびっくりした様子、思わずひろゆき氏が「若いのに苦いのわからないのはヤバいっす！」と辛口コメントし会場が沸いた。龍頭さんは苦杯をなめる結果に。センブリ茶だけに！

一瞬苦いと思ったが、正常性バイアスがかかったのか自分では無いと思い込むHKT48の龍頭さん

即興ダンスだ！

第2試合の「P（パフォーマンス対決）」では、初見の楽曲に合わせて即興ダンスを披露。普段からダンスを踊っているメンバー達でもなかなか過酷な試練！

審査員として登場した振付師の槙田紗子先生でも「即興は苦手！」とおののき、ひろゆき氏に「お手本を見せてもらいましょう！」と無茶振りされると、かなり焦って断固拒否の一幕も。

”絶対不利”と言われながらの一番手SKE48・大村杏さんは、かわいい雰囲気からのバキバキのダンスに切り替え、Up-TのTの字をダンスに取り込みながらの最後は床に大きくしゃがみ込むフリーズを決め、審査員と観客をどよめかせた。即興とは思わせない圧倒的構成力！

二番手のSTU48・高雄さやかさんは「瀬戸内の魚」を演出したダンスからのひろゆき氏の動きを取り入れた振り付け。締めはフランスから配信している姿をサンプリング。

三番手のHKT48・江口心々華さんは、博多ラーメンを食べる演出。

四番手のAKB48・山内瑞葵さんは、後半にひろゆき氏を巻き込み会場を盛り上げた。

五番手のNGT48・大塚七海さん、六番手のNMB48・坂田心咲さんら全員がそれぞれ個性のあるダンスを披露し、さこ先生とひろゆき氏も感心しきりで審査に悩まされた。

一位は、トップバッターのSKE48・大村杏さんが勝ち取った！さすがの”ダンスのSKE48″！！

UP-T 神7決定！

そして最終決戦として行われたのが、「Tシャツ投票対決」。各グループのメンバーが考案したオリジナルTシャツデザインをランキング形式で競い、上位7作品が“UP-T 神7”として選出された。デザインの完成度だけでなく、アイデアやコンセプトも評価の対象となり、クリエイティブ力が問われる真剣勝負となった。

ひろゆき氏の講評つきで様々なデザインが発表され、映えある第一位は、HKT48の梁瀬さんが選ばれた。梁瀬さんは「愛猫4匹をデザインしたTシャツを作れて、1位に選んでもらえて嬉しいです！」喜びを語った。ちなみにひろゆき氏も”ネコ派”だとのこと。

優勝は誰だ！？

かなり会場を白熱させた三番勝負も決着。見事優勝したのはSKE48の皆さん！！代表して大村さんは「このTシャツのデザインもグループの20周年に向けたテーマだったので、このまま勢いをつけていきたいです！」とグループとしての意気込みを述べた。

一方罰ゲームを受ける最下位は、AKB48とNGT48の二組でじゃんけんで決めることに。各グループの代表者がステージの中央でこぶしを付き合わせると、会場から自然とオーイングの声が上がり大盛り上がり！なんか懐かしい！

じゃんけんの結果はAKB48が”勝ち”最下位を勝ち取った！（？）思わずへたり込むメンバー！

イベント終盤に、罰ゲームの”CMでひろゆき氏が着たつなぎ衣装”に着替えて現れたメンバー。正直つなぎが似合っていてかわい過ぎて全く罰ゲームの体（てい）を保っておらず、着替えたメンバーも若干戸惑っていた。思わずひろゆき氏も「おっさんが着るのと違ってアイドルが着るとお洒落に見えてしまいますね」とフォローした。

記者発表は大いに盛り上がり、今後も48総グループで集まって活躍する姿に期待したい。

《CM概要》

●タイトル（全8種）

「ひろゆきプリンター」編 ： https://youtu.be/VF1g3bdTvK8

「AKB48 Tシャツコンテスト」編 ：https://youtu.be/U8XHldha2qY ［リンク］

「SKE48 Tシャツコンテスト」編 ：https://youtu.be/88FIHeL9LiE ［リンク］

「NMB48 Tシャツコンテスト」編 ：https://youtu.be/8QitKqrvSRs ［リンク］

「HKT48 Tシャツコンテスト」編 ：https://youtu.be/EzVSI4cbFqQ ［リンク］

「NGT48 Tシャツコンテスト」編 ：https://youtu.be/ONmhqA1xvOM ［リンク］

「STU48 Tシャツコンテスト」編 ：https://youtu.be/UXgqKykJTdU ［リンク］

「48グループ Tシャツコンテスト」編 ：https://youtu.be/UlA2G0L5w7A ［リンク］ ●出演者（イメージキャラクター）

AKB48(伊藤百花/小栗有以/佐藤綺星/千葉恵里/山内瑞葵）

SKE48 (浅井裕華/大村杏/河村優愛/野村実代/森本くるみ）

NMB48 (青原優花/泉綾乃/坂田心咲/塩月希依音/芳賀礼）

HKT48 (井澤美優/石井彩音/江口心々華/梁瀬鈴雅/龍頭綺音）

NGT48 (大塚七海/甲斐瑞季/北村優羽/佐藤広花/杉本萌）

STU48 (新井梨杏/久留島優果/高雄さやか/中村舞/原田清花）

西村博之（ひろゆき） ●CM統合サイト ：https://up-t.jp/2026cm ［リンク］

(執筆者: 周二郎)