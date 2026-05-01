温かい食事を囲みながら世代を超えた交流の場となっている「こども食堂」。

一目で場所が分かるマップが完成し、5月1日お披露目されました。

県内85か所の「こども食堂」がどこにあるかを記した「能登・金沢・加賀こども食堂MAP」。

かなざわっこnikoniko倶楽部喜成清恵代表「寄付したいけどどこにしたらしいかわからないという問いに対して答えたい思いでMAP化しました」

制作したのは、こども食堂「かなざわっこnikoniko倶楽部」などで、完成したMAPを山野之義知事に披露しました。

こども食堂は食事の提供などを通して、子どもたちが安心して過ごせる居場所となっていて、災害時には炊き出しや物資の配布など、地域を支える役割も担っています。

9年前は4か所、現在は100超のこども食堂

9年前は、県内にわずか4か所しか ありませんでしたが、今では100を超える施設が運営しています。

かなざわっこnikoniko倶楽部・喜成清恵代表「ボランティアとして子供たちの遊び相手になってほしい学習の先生役になってほしい気づいてもらいたくて、高校で配る機会があるとありがたいです。」

山野之義知事「みなさんの助言をいただきながら行政でできること市町ともに連携しながらやっていければ」

当初は困窮というイメージが強かったこども食堂ですが、今では地域の見守りや相談事の駆け込み寺的な役割も果たしているということです。

「こども食堂MAP」は5万枚作成され、スーパーや病院、高校などに配布する予定です。