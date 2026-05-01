TWICEサナ、ワールドツアー中も「いっぱい買い占めちゃいました」というもの
【モデルプレス＝2026/05/01】TWICE（トゥワイス）の日本人ユニット・MISAMO（ミサモ）がブランドアンバサダーを務めるファッションアイウエアブランド「RIM BY JINS」の期間限定ストア「 RIM loves MISAMO POP-UP STORE」記念イベントに登壇。それぞれが夢中になっていることを明かした。
【写真】TWICEサナ、ミニ丈ワンピで美脚披露
MISAMOはミナ（MINA）、サナ（SANA）、モモ（MOMO）からなる3⼈組ユニット。記念イベントにはMISAMOの3人それぞれが愛⽤する、お気に⼊りのRIMのアイウエアで登場。それぞれデニムがリンクしたコーディネートにアイウエアを合わせた。
トークではメガネにかけて「〇〇に目がねぇ（＝夢中になる）」と思うことを、ミナがサナ、サナがモモ、モモがミナのものを紹介。ミナは「サナちゃんはランダムで出るチャームをとてもたくさん持っていて、今ワールドツアー中なんですけど、海外でもそういうお店に行ってたくさん集めてるのを見て“目がねぇ”んだと思いました」と明かすと、サナも頷き、「ワールドツアー中に10個以上買ったんじゃないかなっていうくらい色々集めちゃって。もちろんランダムグッズなので、同じものが出てしまったりとかもしてたんですけど、周りのスタッフさんに配ったりしながらいっぱい買い占めちゃいました」と明かした。
サナはモモに対し、「他のものは入っているのかというくらい、カバンの中にパンパンにお菓子が入っているイメージで、新しいものやいつも食べているものもよくカバンの中から出てくるのでお菓子に“目がねぇ”なと思います」と話すと、モモは「やっぱりお菓子が大好きなので種類ごとにいつもカバンの中に入れています」と笑顔に。最近おいしかったもので言うと「生八つ橋が大好きなので、貰ったときに一瞬で一袋食べました」と夢中っぷりを見せていた。
「みーたんは最近ネイルにすごくハマっていて、自分でネイルを作ったりとかしていて、本当にすごいなと思うので、ネイルに“目がねぇ”です」とモモから言われたミナは「今年からセルフでネイルを始めてずっとやっているんですけど、やっぱりキラキラしたものだったり、新しいものを見るとついつい買っちゃいます」とネイルへの愛を見せた。
期間限定ストアは大阪と東京の2都市でオープン。大阪に行ったらしたいことを聞かれた大阪出身のサナは、「最近はワールドツアーで世界中を飛び回りながら、いろんな各地のご飯を食べたりしてるので、実家に帰ってお母さんの手料理が食べたいです」と想像。好きな母親の料理を質問されると「ん〜、全部好きです！」と可愛らしく答えていた。（modelpress編集部）
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◆MISAMO、“目がねぇ”と思うことは？
MISAMOはミナ（MINA）、サナ（SANA）、モモ（MOMO）からなる3⼈組ユニット。記念イベントにはMISAMOの3人それぞれが愛⽤する、お気に⼊りのRIMのアイウエアで登場。それぞれデニムがリンクしたコーディネートにアイウエアを合わせた。
サナはモモに対し、「他のものは入っているのかというくらい、カバンの中にパンパンにお菓子が入っているイメージで、新しいものやいつも食べているものもよくカバンの中から出てくるのでお菓子に“目がねぇ”なと思います」と話すと、モモは「やっぱりお菓子が大好きなので種類ごとにいつもカバンの中に入れています」と笑顔に。最近おいしかったもので言うと「生八つ橋が大好きなので、貰ったときに一瞬で一袋食べました」と夢中っぷりを見せていた。
「みーたんは最近ネイルにすごくハマっていて、自分でネイルを作ったりとかしていて、本当にすごいなと思うので、ネイルに“目がねぇ”です」とモモから言われたミナは「今年からセルフでネイルを始めてずっとやっているんですけど、やっぱりキラキラしたものだったり、新しいものを見るとついつい買っちゃいます」とネイルへの愛を見せた。
◆サナ、大阪で食べたいものは「お母さんの手料理」
期間限定ストアは大阪と東京の2都市でオープン。大阪に行ったらしたいことを聞かれた大阪出身のサナは、「最近はワールドツアーで世界中を飛び回りながら、いろんな各地のご飯を食べたりしてるので、実家に帰ってお母さんの手料理が食べたいです」と想像。好きな母親の料理を質問されると「ん〜、全部好きです！」と可愛らしく答えていた。（modelpress編集部）
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