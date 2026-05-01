聖地×サウナの相乗効果は、最強のご自愛タイム！ 最高のデトックス・ジャーニーへ出かけよう

激動の時代、単なるリフレッシュではなく、心身が生まれ変わるような浄化を旅に求めたい。そこで提案したいのが、日本各地のパワースポットや聖地と、極上のサウナをセットで巡るひとり旅。神聖な空気に触れて心を整え、サウナの熱と水風呂で体を解放すれば、聖地×サウナの相乗効果で最強のご自愛タイムに！ デトックス・ジャーニーへ出かけよう。

記事監修（サウナ情報）

野田クラクションべべー

サウナビルダー。長野県野尻湖にある本場フィンランド式サウナ「The Sauna」や「LAMP野尻湖」を手がける。アウトドアサウナの先駆者としても知られ、サウナーを増やす活動を行っている。本記事のサウナはオール女性OK！

1. 【奈良】古の自然に抱かれ、無に帰る

聖地

鍋倉渓

その名の通り、神の山として信仰されてきた神野山（こうのやま）の中にある、奈良県山添（やまぞえ）村の鍋倉渓（なべくらけい）。

無数の岩石郡は、夏の夜空の天の川に見立てられており、意図的に並べんだ巨石や塚は太古の人々が天空の星界図を写したのだそう。足元に広がる“地上の天の川”を辿りながら歩けば、時空を超えて宇宙と繋がるような、不思議な感覚に包まれるはず。

information

鍋倉渓

奈良県山辺郡山添村大塩 公式サイト

〜車で20分〜

サウナ

ume, yamazoe

サウナ室が女性でも楽しめるようなセッティングになっており、サウナ後もおいしいごはんと落ち着くお部屋で心ゆくまでのんびりできる。

外気浴でふと見上げる空には、かつての人々が祈りを捧げたのと同じ星空が。宇宙の摂理に抱かれるような圧倒的な没入感の中で、最高のリセットを体験して。

information

ume, yamazoe

奈良県山辺郡山添村片平452 TEL.0743-89-1875 1泊2食付き1人あたり34,650円〜（税・サ込）。日帰りサウナ利用9800円。要予約。公式サイト

2. 【北海道】知床の運を呼び込む水

聖地

来運神社

世界自然遺産・知床。その入り口に佇む来運神社は、知る人ぞ知る強力なパワースポット。アイヌ語で「死者の行く川」を意味する「ライ・ウン・ナイ」が転じ、現在の「来運」という縁起の良い名になったといわれる。

ぜひ訪れたいのが、斜里岳に降った雨や雪が数十年もの歳月を経て湧き出す「来運の水」。湧水池の横には水神様が祀られ、地元の人からも尊ばれている。手つかずの森となっている周囲は推定樹齢1000年を数えるイチイの木も。清らかな湧き水とともに漂う空気に浄化されたい。

information

来運神社

北海道斜里郡斜里町来運117 TEL.0152-22-2125（知床斜里町観光協会）

〜車で50分〜

サウナ

北こぶし知床ホテル＆リゾート

清らかな水に触れたあとは、日本サウナ界でも最高峰の評価を得る「北こぶし知床ホテル＆リゾート」へ。オホーツク海を一望するサウナ室は、流氷や木の洞窟をイメージした幻想的なデザイン。

冬の流氷の時期も人気だが、夏の冷涼な時期も過ごしやすくおすすめ。サウナ後の水風呂、そして海風を浴びる外気浴で、雄大な北の大地と一体になる感覚を味わおう。

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北こぶし知床ホテル＆リゾート

北海道斜里郡斜里町ウトロ東172 TEL.0152-24-2021（平日10:00〜18:00） オールインクルーシブ2食付き1名あたり34,500円〜（シービューツイン）。公式サイト

3. 【岐阜】清流のミストに浄化される

聖地

円原川の伏流水

岐阜県・山県（やまがた）市の山奥にひっそりと佇む円原川（えんばらがわ）。この川の水は、一度地中に潜って再び湧き出した伏流水。石灰岩の層を通り、長い時間をかけて天然のフィルターでろ過された水は、不純物が極限まで取り除かれ、吸い込まれるような透明度を誇る。

夏は苔むした岩間に光の柱が差し込む光芒（こうぼう）が放たれ、まさに水の神様が降臨したかのような神々しさ。心の澱がすーっと消えていくような不思議な感覚に包まれる、隠れた聖域だ。



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円原川の伏流水

岐阜県山県市円原 TEL.0581-22-6831（山県市役所） 公式サイト

〜車で8分〜

サウナ

Kanzaki Sanga Sauna

川の浄化のエネルギーを全身で受け止められるのが、すぐそばにある「Kanzaki Sanga Sauna」。円原川が合流する神崎川のほとりにあり、サウナ管理人がいる万全の環境で川にダイブできる。初心者でも本格的なアウトドアサウナ体験が楽しめること間違いなし。井戸水を使った水風呂や、露天風呂、焚き火（冬季限定）も。

information

Kanzaki Sanga Sauna

岐阜県山県市片原 字大フブセ611-1 岐阜バス停 美舟養魚場前 橋向かい。小屋サウナ1名2,000円。公式サイト

4. 【広島】悠久の時を刻む瀬戸内の島へ

聖地

大山祇神社

しまなみ海道の中心で「神の島」と呼ばれる大三島（おおみしま）。ここには全国にある山祇（やまづみ）神社の総本社、「大山祇神社」が鎮座する。御祭神は天照大神の兄神にあたる、大山積大神（おおやまづみのおおかみ）。山の神であると同時に、大海原の神、渡航の神とされている。

その歴史は2600年前まで遡り、神武天皇の御東征に先がけて四国に渡った、大山積大神の子孫である小千命（おちのみこと）が、この地を神地と定め鎮祭したといわれる。本殿正面の正面には、樹齢2600年あまりの大楠の御神木が参拝者を迎える。圧倒的な生命力に触れ、背筋が伸びるようなパワーをチャージしたい。

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大山祇神社

愛媛県今治市大三島町宮浦3327 TEL.0897-82-0032 公式サイト

〜車で約30分〜

サウナ

yubune

心地よい緊張感のあとは、瀬戸田・生口島へ。古きよき面影を残す「しおまち商店街」に建つ銭湯宿「yubune」は、銭湯文化をモダンに解釈した宿泊施設。しまなみ海道を自転車で散策し、いい汗をかいた後訪れるのもよし。近隣にコーヒー屋さんやごはん屋さんがたくさんあるのもうれしい。ゆったりとした島の空気を感じながら、瀬戸内の穏やかなリズムに身を委ねて。

information

yubune

広島県尾道市瀬戸田町瀬戸田269 TEL.0845-23-7911 1室22,990円〜（サ別、銭湯入浴・軽い朝食込）。日帰り入浴は大人900円。公式サイト

5. 【佐賀】3000年の時を超え、光と影の物語に浸る

聖地

武雄神社

古くから湯治場として愛されてきた歴史ある温泉地・武雄。訪れるべきは、珍しい白塗りの社殿が凛とした美しさを放つ武雄神社。源頼朝が武雄神社で祈願をしたことで、武雄神社から飛び立った白鷺（しらさぎ）の群れが源氏を励まし勝利へと導いたという伝説が残る。この伝説にあやかり、社殿は白鷺の白色となったそう。

拝殿のさらに奥、竹林が揺れる幻想的な小径を抜けた先に姿を現すのが、樹齢3000年を超える御神木「武雄の大楠（おおくす）」。根元にぽっかりと開いた大きな空洞には神様が宿るという。

〜車で5分〜

サウナ

御船山楽園ホテル らかんの湯

サウナ界の聖地として君臨する、御船山楽園ホテルの「らかんの湯」へ。真っ白な洞窟のようなサウナ、あるいは薬草の香りに包まれるサウナ。四季折々の表情を見せる庭園と一体化した温浴エリアは何度行ってもワクワクと驚きの連続だ。

食事もおいしく、仲居さんの接客も心地よい。この近隣にもいいサウナが続々増えていて、九州サウナ巡りの拠点とするのもおすすめ。

information

御船山楽園ホテル らかんの湯

佐賀県武雄市武雄町武雄4100 TEL.0954-23-3131 日帰りサウナ4,250円〜（時間帯によって異なる） 公式サイト