『ヒロアカ』×GiGOがコラボ！ オールマイトの限定フィギュアなど登場へ
GiGOグループは、5月15日（金）から6月5日（金）の期間、アニメ『僕のヒーローアカデミア』とのコラボキャンペーンを、全国の店舗やオンラインクレーンゲーム「GiGO ONLINE CRANE」で開催する。
【写真】高さ約28cmのオールマイトが登場！ 限定フィギュアなどキャンペーン詳細
■限定景品やコラボフードが登場
今回、今年で10周年を迎えた『僕のヒーローアカデミア』とのコラボで実施されるのは、GiGOグループの店限定景品の展開やノベルティ配布などを行う期間限定キャンペーン。
数量限定のプライズには、高さ約28cmの「Grandista‐ALL MIGHT‐〜GiGO限定〜」や、デフォルメデザインがかわいい「チビちびぐるみ〜GiGO限定〜ver．2」、「フード付きなりきりタオル」がそろうほか、6月4週からは「GLITTER＆GLAMOURS‐TORU HAGAKURE‐〜GiGO限定」も投入予定だ。
また、対象のクレーンゲーム機に500円（「GiGO ONLINE CRANE」は有償500SP）を投入すると「オリジナル抽選券シール（全9種）」がランダムで1枚もらえるマストバイキャンペーンも実施。抽選でオールマイトの限定フィギュアが当たるプレゼント企画も用意されている。
さらに、「GiGOのたい焼き」ではコラボたい焼き「僕のヒーローアカデミア焼き」の購入1点につきアクリルチャーム（全9種）をランダムで1個提供。加えて、各対象店舗にてノベルティ付きドリンクも販売予定となっている。
【写真】高さ約28cmのオールマイトが登場！ 限定フィギュアなどキャンペーン詳細
■限定景品やコラボフードが登場
今回、今年で10周年を迎えた『僕のヒーローアカデミア』とのコラボで実施されるのは、GiGOグループの店限定景品の展開やノベルティ配布などを行う期間限定キャンペーン。
また、対象のクレーンゲーム機に500円（「GiGO ONLINE CRANE」は有償500SP）を投入すると「オリジナル抽選券シール（全9種）」がランダムで1枚もらえるマストバイキャンペーンも実施。抽選でオールマイトの限定フィギュアが当たるプレゼント企画も用意されている。
さらに、「GiGOのたい焼き」ではコラボたい焼き「僕のヒーローアカデミア焼き」の購入1点につきアクリルチャーム（全9種）をランダムで1個提供。加えて、各対象店舗にてノベルティ付きドリンクも販売予定となっている。