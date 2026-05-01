「本当に辛い時期を過ごした」W杯出場の危機…大怪我を負ったバルサMFの焦燥感 「試合に出せ」と迫り、出番なしに不満も…【現地発】
経験は必ずしも学びをもたらすわけではない。時には、キャリアを脅かす「亡霊」となって襲いかかることもある。2023年に右膝前十字靭帯を断裂したパブロ・パエス――通称ガビは、昨年９月、再び同じ膝に違和感を覚えた。
原因は半月板。当初は「４、５週間」と言われていた離脱期間は、手術後の医師の見立てで「４、５か月」へと跳ね上がった。その瞬間、若きバルセロナの戦士は感情を爆発させた。
「前よりもずっときつかった。本当に辛い時期を過ごした。リハビリも苦痛で、日々メニューをこなすのも一苦労だった」とガビは後に告白している。
長期離脱を宣告された後、ガビはバルサの関係者との接触を避けるようになった。しかし、例外もあった。チームの主将、ロナルド・アラウホの電話が鳴り、「ガビがお前とペドリにだけは会いたがっている」との伝言が入ったのだ。アラウホはすぐさまペドリとラミネ・ヤマルを誘い、見舞いに向かった。
その後、ガビは病院のベッドで３人のチームメイトに囲まれた写真をInstagramに投稿した。
「僕を知っている人なら分かっているはずだ。バルサと大切な仲間を守るためなら、何度だって戻ってくる」
仲間たち、そしてハンジ・フリックからの愛情は力になったが、ガビの頭から疑念が消えることはなかった。危険に晒されているのはワールドカップ（W杯）への出場だけではない。自らのキャリアそのものが終わってしまうのではないか――。「ガビはあまりにバルサ愛が強い。当時はW杯のことよりも、クラブで今シーズンを戦えるかどうかを必死に考えていた」と、現在21歳の彼の周囲は語る。
スポーツ部門の方針は明確だった。「急ぐ必要はない」。だが、「焦りは禁物」というその周知事項を徹底することは、現場のリハビリ担当者やフリック監督を含めたコーチングスタッフにとって容易なものではなかった。グラウンドでの練習を再開するやいなや、ガビはチームメイトとの合流を強く要求した。それが叶えば、今度は「試合に出せ」と迫った。
「一歩ずつ進む必要がある。彼にとって簡単な道のりではなかったが、その先にはまだ多くのフットボール人生が残されているのだから」
３月15日に行われたラ・リーガ第28節セビージャ戦に向けた招集メンバーにガビを復帰させた日、フリックはそう釘を刺した。
復帰戦での出場は８分間。翌節のラージョ戦では出番がなく、ガビはベンチで不満を隠さなかった。彼はすでに、実戦でプレーするだけの強さを取り戻したと自負していたのだ。特にスペインサッカー連盟（RFEF）から、「バルサで質の高い出場時間を確保できれば、アメリカ（W杯）行きのチケットは用意してある」との確約を得てからは、その焦燥感は増すばかりだった。
その後、ガビはラ・リーガ第30節のアトレティコ戦（12分間）を経て、チャンピオンズリーグ（CL）準々決勝アトレティコ戦の第１レグでは後半から出場。さらに続くラ・リーガ第31節のエスパニョール戦（64分）、CL準々決勝第２レグのアトレティコ戦（81分）と、立て続けに先発出場を果たした。そしてラ・リーガ第33節のセルタ戦（45分）でも、先発に名を連ねた。フリックが直近の練習で試した通り、左ウイングとして起用された。
フリックのガビに対する信頼は厚い。CLから敗退した今、チームがリーグ終盤戦で気を抜かないために、指揮官はカンテラ育ちのガビがもたらすビタミンを必要としている。
「我々に残されたタイトルはラ・リーガだけだ。チームの雰囲気は素晴らしいが、それをピッチ上で最高レベルのパフォーマンスへと還元しなければならない。敗北から、そして一戦一戦から学んでいく必要がある」と指揮官は語る。
ガビのエネルギー、そして彼のフットボールそのものが、バルサを再び活性化させている。その逞しい姿を見て、スペイン代表のルイス・デ・ラ・フエンテ監督はほくそ笑んでいることだろう。
文●ファン・I・イリゴジェン（エル・パイス紙バルセロナ番）
翻訳●下村正幸
※『サッカーダイジェストWEB』では日本独占契約に基づいて『エル・パイス』紙のコラム・記事・インタビューを翻訳配信しています。
【記事】「まじか」「気の毒すぎる」サッカー界にまた悲報…公式発表にネット騒然「かなり厳しくなった」「W杯までには…」
原因は半月板。当初は「４、５週間」と言われていた離脱期間は、手術後の医師の見立てで「４、５か月」へと跳ね上がった。その瞬間、若きバルセロナの戦士は感情を爆発させた。
長期離脱を宣告された後、ガビはバルサの関係者との接触を避けるようになった。しかし、例外もあった。チームの主将、ロナルド・アラウホの電話が鳴り、「ガビがお前とペドリにだけは会いたがっている」との伝言が入ったのだ。アラウホはすぐさまペドリとラミネ・ヤマルを誘い、見舞いに向かった。
その後、ガビは病院のベッドで３人のチームメイトに囲まれた写真をInstagramに投稿した。
「僕を知っている人なら分かっているはずだ。バルサと大切な仲間を守るためなら、何度だって戻ってくる」
仲間たち、そしてハンジ・フリックからの愛情は力になったが、ガビの頭から疑念が消えることはなかった。危険に晒されているのはワールドカップ（W杯）への出場だけではない。自らのキャリアそのものが終わってしまうのではないか――。「ガビはあまりにバルサ愛が強い。当時はW杯のことよりも、クラブで今シーズンを戦えるかどうかを必死に考えていた」と、現在21歳の彼の周囲は語る。
スポーツ部門の方針は明確だった。「急ぐ必要はない」。だが、「焦りは禁物」というその周知事項を徹底することは、現場のリハビリ担当者やフリック監督を含めたコーチングスタッフにとって容易なものではなかった。グラウンドでの練習を再開するやいなや、ガビはチームメイトとの合流を強く要求した。それが叶えば、今度は「試合に出せ」と迫った。
「一歩ずつ進む必要がある。彼にとって簡単な道のりではなかったが、その先にはまだ多くのフットボール人生が残されているのだから」
３月15日に行われたラ・リーガ第28節セビージャ戦に向けた招集メンバーにガビを復帰させた日、フリックはそう釘を刺した。
復帰戦での出場は８分間。翌節のラージョ戦では出番がなく、ガビはベンチで不満を隠さなかった。彼はすでに、実戦でプレーするだけの強さを取り戻したと自負していたのだ。特にスペインサッカー連盟（RFEF）から、「バルサで質の高い出場時間を確保できれば、アメリカ（W杯）行きのチケットは用意してある」との確約を得てからは、その焦燥感は増すばかりだった。
その後、ガビはラ・リーガ第30節のアトレティコ戦（12分間）を経て、チャンピオンズリーグ（CL）準々決勝アトレティコ戦の第１レグでは後半から出場。さらに続くラ・リーガ第31節のエスパニョール戦（64分）、CL準々決勝第２レグのアトレティコ戦（81分）と、立て続けに先発出場を果たした。そしてラ・リーガ第33節のセルタ戦（45分）でも、先発に名を連ねた。フリックが直近の練習で試した通り、左ウイングとして起用された。
フリックのガビに対する信頼は厚い。CLから敗退した今、チームがリーグ終盤戦で気を抜かないために、指揮官はカンテラ育ちのガビがもたらすビタミンを必要としている。
「我々に残されたタイトルはラ・リーガだけだ。チームの雰囲気は素晴らしいが、それをピッチ上で最高レベルのパフォーマンスへと還元しなければならない。敗北から、そして一戦一戦から学んでいく必要がある」と指揮官は語る。
ガビのエネルギー、そして彼のフットボールそのものが、バルサを再び活性化させている。その逞しい姿を見て、スペイン代表のルイス・デ・ラ・フエンテ監督はほくそ笑んでいることだろう。
文●ファン・I・イリゴジェン（エル・パイス紙バルセロナ番）
翻訳●下村正幸
※『サッカーダイジェストWEB』では日本独占契約に基づいて『エル・パイス』紙のコラム・記事・インタビューを翻訳配信しています。
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