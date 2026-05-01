4月29日、三原市で土の中から男性の遺体が見つかった事件です。警察は1日、司法解剖をおこないましたが、死因はわからなかったと発表しました。



カメラに向かってポーズをとる男性。4月29日、三原市の会社の敷地内から遺体で見つかった自営業・徳田雅希さん（29）です。

遺体は、2026年2月に東広島市で会社役員の川本健一さん（49）が殺害された放火・殺人事件の捜査の過程で見つかりました。川本さんの死因は、刃物で首を複数回刺されたことによる失血死で、強い殺意があったとみられています。また、一緒に住んでいた50代の妻も頭にケガをするなどしましたが、命に別状はありませんでした。





■永嶋 凜子 記者「きのうに続き、現場検証が行われています。遺体が見つかった別の場所でも捜査員たちが作業をしています。」この場所は、かつて徳田さんが借り受けて鉄工所を営んでいたといいます。警察によると、遺体には着衣があり腐敗が進んでいたということです。徳田さんに何があったのか・・・。4月30日夜、徳田さんを知る人に話を聞くことができました。■徳田さんの幼なじみ「一番最後に会ったのは去年の末。年に１回集まって話をするくらい。優しい、分け隔てなく。トラブルは何個かあったらしい。」Q．連絡がとれなくなった？■徳田さんの幼なじみ「3月9日とかだったと思う。誰も連絡が取れなくなった。いきなりブツっと。（報道で徳田さんの）名前が出てやっぱりというか、警察が捜査に来て。」警察によると、3月9日に親族らが最後に徳田さんの生存を確認。翌日の10日正午ごろ、親族から行方不明者届が出されたということです。今のところ、東広島市の住宅で殺害された川本さんと、遺体で発見された徳田さんの関係は分かっていません。警察は徳田さんが殺害されたとみて、1日午前から司法解剖を行いましたが、腐敗が進んでいたため、死因は分からなかったと、発表しました。ひき続き、東広島の事件との関連を調べています。【2026年5月1日午後6時15分 放送】