広島・三原市で男性の遺体が発見された事件と東広島の殺人事件について経緯をあらためて整理します。



2026年2月16日未明、東広島市の住宅から出火し、この家に住む川本健一さん（49）が何者かに首を刃物で刺され死亡しているのが見つかりました。

警察は「殺人・放火事件」として捜査本部をたちあげ、調べを進める過程で三原市を捜索したところ、4月29日、土の中から徳田雅希さん（29）の遺体が見つかりました。





この間、3月9日までは徳田さんの生存が確認されていましたが、3月10日に親族が行方不明届を出していました。3月中旬から、警察が三原の現場近くを捜査していたとみられています。2つの事件は場所も離れていますし、川本さんと徳田さんの年齢も20歳の差がありますが関係性は…。2人の関係性について警察が調べていますが、現時点では「親族ではない」ということしか分かっていません。川本さんは東広島市で妻と2人で暮らしていました。一方、徳田さんは三原市に住んでいて、以前は遺体が見つかった現場を借り受けて、鉄工業を営んでいたということです。1日、明らかになった司法解剖の結果は、徳田さんが亡くなった時期が3月上旬から4月上旬の間で、死後1か月から2か月近く経過していると推定され、腐敗していることから、死因は特定できませんでした。遺体に外傷があったかどうかは明らかにしていません。【2026年5月1日午後6時15分 放送】