5月2日（土）の近畿地方は、連休初日のお出かけ日和。昼間は汗ばむ陽気になるでしょう。

1日（金）に雷雨やひょうを降らせた低気圧や上空の寒気は、関西から次第に離れていくでしょう。南から高気圧に覆われるようになり、穏やかな晴れの天気が戻りそうです。北部では未明まで雨の降る所がありますが、朝から各地で日ざしがたっぷりとなる見込みです。午後は薄雲が広がってきますが、日ざしを遮るものではなく、日中以降は天気の崩れも全くなさそうです。

朝の最低気温は10～14℃くらいの所が多く、前日よりも低いでしょう。一方で、日中の最高気温は前日より大幅に高く、25℃前後の所が多くなりそうです。日なたでは暑く感じるくらいですが、カラッと気持ちのいい陽気に恵まれるでしょう。

3日（日・祝）は天気が下り坂で、夕方から夜には雨の降りだす所が多くなりそうです。

4日（月・祝）にかけての夜中の間は激しい雷雨となるときがある見通しです。日中もあちらこちらでにわか雨があるでしょう。雨の後はヒンヤリした風が吹きそうです。

5日（火・祝）と6日（水・振休）は再び天気が回復してお出かけにも問題ない見込みです。