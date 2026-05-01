公害の原点と呼ばれる「水俣病」。70年前の5月1日は水俣病が初めて公式に確認された日です。



5月1日は犠牲者の慰霊式が水俣市で行われ、緒方キャスターは現地から中継でお伝えします。

70年前、当時はまだ病名もないまま「原因不明の病」として公式に確認された水俣病。その後、多くの命が犠牲になりながら政治決着、裁判闘争と70年の歳月が流れました。水俣病の歴史を振り返ります。





公害の原点と呼ばれる水俣病。初めて確認されたのは1956年5月1日。水俣保健所に「原因不明の患者がいる」との報告があり、この日が公式確認の日となりました。

原因企業のチッソがメチル水銀を含む排水を海にたれ流し、水銀に汚染された魚介類を日常的に食べた人々が次々と神経疾患に侵されました。手足のしびれや感覚がない障害、まっすぐ歩けないなどの「運動障害」などが見られました。その後、政府が水俣病の原因をチッソの排水と認め、公害認定をしたのは1968年。水俣病の公式確認から12年が経っていました。



1987年には熊本地裁が、国と熊本県に責任があったという初めての判断を示します。1995年には、国が被害者救済として患者と認定されていない人たちに一時金260万円などを支給するいわゆる「政治解決」を図りました。ところが問題を放置した行政の責任は曖昧なままで、被害者を水俣病とは認めない救済でした。



2004年、最高裁は初めて「水俣病が拡大した責任は国と熊本県にもある」と断罪。そして2009年、水俣病問題の最終解決をうたった特別措置法が成立しました。



（門前集会での原告団）

「すべての水俣病被害者救済、これを必ず実行させるという意気込みを捨ててはなりません」





一方で、現在も救済からもれた人たちが各地で裁判を起こしています。2023年、大阪地裁は、特措法で救済されなかった128人の原告全員を水俣病と認定。（国は控訴）一方、4月23日、福岡高裁は患者認定を求めた原告7人の訴えを棄却。水俣病の認定をめぐって、いまだ司法の判断が分かれています。



■佐藤英樹原告団長

「なぜ私のところだけ差別されないといけないのか。本当に残念でなりません」



熊本県ではこれまでに2万2000人以上が県や環境省に患者の認定を申請していますが、水俣病と認められたのは約8％にとどまっています。



水俣市にあるエコパーク水俣の慰霊碑には「不知火の海にあるすべての御霊よ二度とこの悲劇は繰り返しません安らかにお眠りください」と書かれています。1日はこの慰霊碑に多くの人が祈りを捧げました。



水俣市の主催で行われた水俣病犠牲者慰霊式。約780人が出席しました。慰霊碑には亡くなった人を悼み、地元の中学生などが描いたプレートが納められました。



■患者・遺族代表 緒方正実さん(祈りの言葉)

「私が思う水俣病の真の解決とは、すべての人たちが起きた出来事と向かい合い、心から反省をし教訓につなげることができた時だと思います」



また式には裁判で加害責任が確定している国や熊本県、チッソの代表が出席しました。



■石原宏高環境相

「水俣病は我が国の環境行政の原点であり、環境省は環境庁が発足したときから常に水俣とともにあり続けました。環境を守り、持続可能で安心して暮らしていく社会の実現を目指して全力で取り組みを進めていくことを誓います」



■チッソ・山田敬三社長

「同じ過ちは2度と繰り返さないことを強く心に誓うとともに、補償責任と環境対応を全うすべく懸命に努力を重ねているところでございます」



犠牲になった全ての命に祈りがささげられました。

