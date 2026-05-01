元ＳＫＥ４８でタレントの山内鈴蘭（３１）が１日、自身のＳＮＳで結婚を報告した。

この日、インスタグラムに「【ご報告】応援して下さってる皆様へ」とコメントした山内は、左手の薬指に指輪を輝かせた笑顔のショットやゴルフ場でのツーショットと共に、直筆のコメントを画像で投稿。「私事ではございますが、この度、かねてよりお付き合いさせていただいている方と結婚する運びとなりました」と発表した。

続いて「困難には寄り添い、楽しいときには共有し、言葉にすることの大切さを知りました」と思いを明かすと「まだまだ未熟ではごさいますが、何事にも楽しむ気持ちを大切に、ともに人生を歩んでいけたらと思います」と決意を明かした。

ファンへの思いも忘れなかった。「応援してくださる皆様 お世話になっている皆様 今の私があるのは、皆様のご支援のおかげです。温かなお気持ちに心より感謝申し上げます」というメッセージに続き、「これまでいただいた沢山の経験を活かし、お仕事も、一人の女性としても、より一層精進してまいります」

ゴルフ好きでベストスコアは７０台。「ゴルフが大好きな私たちです！！人生のラウンドを楽しんでいきます！！」と山内らしいコメントで感謝を述べた。