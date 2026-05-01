巨人の育成２年目・西川歩投手（１９）が４日のファームリーグ・ハヤテ戦（清水）で公式戦初先発することが１日、わかった。左腕は「今までやってきたことを変えずに、しっかりキャンプからやってきたことをやれば結果は出ると思う」と自然体で臨む構えだ。この日は２軍の全体練習に合流し、ブルペンでは力強い投球を披露。「キャッチャーに『人が変わったみたい』と言ってもらえた。去年から比べたら本当に良くなっている」と、キレのある直球に手応えを感じている。

さらには”スラーブ”気味で縦方向の変化が大きかったスライダーを久保巡回投手コーチの指導の元、横曲がりで直球に近い軌道に改良。同コーチは「膨らみが大きいとバッターからしたら見やすく判断しやすい。イメージは細いトンネルを抜けて、急激に曲がるような感じ。相手からしたら準備も遅くなるし、武器になると思う」と語った。

高卒１年目の昨季は３軍で２２試合に登板して４勝２敗、防御率１・３４と抜群の成績を残し、２軍での登板も経験。「ここで（２軍に）上がれたのはチャンス。１回だけ投げて（３軍に）帰るんではなくて、今シーズンこのまま２軍に帯同できるようなピッチングをしたい」。目の前の一戦に全力を注ぐ。