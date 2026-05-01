Aぇ! group、メンバー全員での“変装なし”韓国街中ショットが話題「可愛すぎて保護」「わちゃわちゃ感最高」
【モデルプレス＝2026/05/01】Aぇ! groupの正門良規が4月1日、自身のInstagramを更新。メンバー全員での韓国ロケのオフショットを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】STARTOアイドル「わちゃわちゃ感最高」“変装なし”韓国街中ショット
正門は「韓国編ありがとうございました」とつづり、グループの冠番組「Aぇ! groupのQ＆Aぇ!」（フジテレビ／24時15分〜）にて4週にわたって放送された1泊2日の韓国ロケ企画のオフショットを公開。投稿された写真では、デコレーションされた街中のカーブミラー越しにメンバー4人が密着し、楽しげにポーズを決める仲睦まじい様子が見られる。
この投稿にファンからは「可愛すぎて保護」「わちゃわちゃ感最高」「変装なしでオーラダダ漏れ」「癒やされる」「楽しそうなの伝わってくる」などの反響が届いている。（modelpress編集部）
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【写真】STARTOアイドル「わちゃわちゃ感最高」“変装なし”韓国街中ショット
◆正門良規、メンバーとのオフショット公開
正門は「韓国編ありがとうございました」とつづり、グループの冠番組「Aぇ! groupのQ＆Aぇ!」（フジテレビ／24時15分〜）にて4週にわたって放送された1泊2日の韓国ロケ企画のオフショットを公開。投稿された写真では、デコレーションされた街中のカーブミラー越しにメンバー4人が密着し、楽しげにポーズを決める仲睦まじい様子が見られる。
◆Aぇ! groupのオフショットに反響
この投稿にファンからは「可愛すぎて保護」「わちゃわちゃ感最高」「変装なしでオーラダダ漏れ」「癒やされる」「楽しそうなの伝わってくる」などの反響が届いている。（modelpress編集部）
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