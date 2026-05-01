ナイナイ岡村隆史、休養中のバナナマン日村勇紀に感じた違和感・異変に気づいた瞬間明かす「今考えたら…」
【モデルプレス＝2026/05/01】お笑いコンビ・ナインティナインの岡村隆史が、4月30日放送のコンビでパーソナリティを務めるラジオ番組「ナインティナインのオールナイトニッポン」（ニッポン放送／毎週木曜深夜1時〜）に出演。休養中のお笑いコンビ・バナナマンの日村勇紀について言及した。
【写真】体調不良で休養の日村、ラジオ代役は？
この日、岡村は番組の冒頭で「皆さんも心配していらっしゃると思いますけど、日村くんがお休みされるということで」と日村について言及。今年に入り、岡村は日村と2回程食事に行ったそうで「2〜3ヶ月前に一緒にお寿司食べて、普通に『久しぶりに日村くんとご飯食べれるなんて』みたいな話をして」とその時は日村に異変は感じなかったと明かした。
そして「1ヶ月前くらいかな。日村くんと奥様の神田（愛花）さんと一緒にご飯を食べたんですよ」と直近の日村との食事会を回想。しかし「今考えたら、僕、食が細いじゃないですか？でも、僕と同じ量くらいしか食べてないんです」と日村に異変を感じたという。「俺が『ちょうどええかな』っていうくらいの量やったから、日村くんからしたらもうちょっと食べれんちゃうかな」と推測し、相方の矢部浩之が「奥さんの前では抑えてたんじゃない？」と返すと、岡村は「そうなんかもしれんね」と相槌を打っていた。
また、岡村は「日村くん、土日ほとんどロケでいてないんですよ、都内に」と日村の多忙ぶりについて告白。これを受け「ロケ多いけど大丈夫？」と尋ねたところ、日村は「全然大丈夫ですよ」と返していたそうだ。他にも毎週金曜日はコンビ揃ってTBSラジオ『バナナマンのバナナムーンGOLD』（深夜25時）に出演。そこで岡村が「睡眠時間短いんちゃうの？3時までやってて、そこから地方行くんだから朝早いんちゃうの？」と聞くと、日村は『結構早いです』と言っていたことから、『体、大丈夫？』と体調を気遣ったという。しかし、日村は『全然大丈夫ですよ』と話していたと明かした。
こうした会話を振り返り、岡村は「『睡眠時間短くても全然大丈夫なんです』なんて（日村は）言っていたんですけど…やっぱりこれ…」と口にし、自身も日村も50歳を超えていることから「50歳になってきて体が追いついてけーへんというか」と説明していた。
バナナマンが所属する芸能事務所・ホリプロコムの公式サイトでは4月28日、「日村勇紀が当面の間お休みさせていただくこととなりましたので、お知らせいたします」と発表。「今年に入ってから体調を崩すことが多く、医療機関を受診した結果、医師より休養が必要との判断に至りました。これを受け、当面の間、休養に専念させていただき、心身の回復を第一に、コンディションを整えながら、落ち着いて過ごしてまいります」と説明している。（modelpress編集部）
情報：ニッポン放送
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◆岡村隆史、食事会で日村勇紀の異変に気づく
この日、岡村は番組の冒頭で「皆さんも心配していらっしゃると思いますけど、日村くんがお休みされるということで」と日村について言及。今年に入り、岡村は日村と2回程食事に行ったそうで「2〜3ヶ月前に一緒にお寿司食べて、普通に『久しぶりに日村くんとご飯食べれるなんて』みたいな話をして」とその時は日村に異変は感じなかったと明かした。
◆岡村隆史、日村勇紀との会話を回想
また、岡村は「日村くん、土日ほとんどロケでいてないんですよ、都内に」と日村の多忙ぶりについて告白。これを受け「ロケ多いけど大丈夫？」と尋ねたところ、日村は「全然大丈夫ですよ」と返していたそうだ。他にも毎週金曜日はコンビ揃ってTBSラジオ『バナナマンのバナナムーンGOLD』（深夜25時）に出演。そこで岡村が「睡眠時間短いんちゃうの？3時までやってて、そこから地方行くんだから朝早いんちゃうの？」と聞くと、日村は『結構早いです』と言っていたことから、『体、大丈夫？』と体調を気遣ったという。しかし、日村は『全然大丈夫ですよ』と話していたと明かした。
こうした会話を振り返り、岡村は「『睡眠時間短くても全然大丈夫なんです』なんて（日村は）言っていたんですけど…やっぱりこれ…」と口にし、自身も日村も50歳を超えていることから「50歳になってきて体が追いついてけーへんというか」と説明していた。
◆日村勇紀、体調不良により休養
バナナマンが所属する芸能事務所・ホリプロコムの公式サイトでは4月28日、「日村勇紀が当面の間お休みさせていただくこととなりましたので、お知らせいたします」と発表。「今年に入ってから体調を崩すことが多く、医療機関を受診した結果、医師より休養が必要との判断に至りました。これを受け、当面の間、休養に専念させていただき、心身の回復を第一に、コンディションを整えながら、落ち着いて過ごしてまいります」と説明している。（modelpress編集部）
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