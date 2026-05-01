欧州株 英ＦＴ指数は引き続きマイナス圏推移、メーデーで大陸市場は休場
欧州株 英ＦＴ指数は引き続きマイナス圏推移、メーデーで大陸市場は休場
東京時間19:31現在
英ＦＴＳＥ100 10313.97（-64.85 -0.62%）
独ＤＡＸ 24292.38（休場）
仏ＣＡＣ40 8114.84（休場）
スイスＳＭＩ 13136.27（休場）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間19:31現在
ダウ平均先物JUN 26月限 49950.00（+115.00 +0.23%）
Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限 7253.50（+9.75 +0.13%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限 27574.75（-21.25 -0.08%）
東京時間19:31現在
英ＦＴＳＥ100 10313.97（-64.85 -0.62%）
独ＤＡＸ 24292.38（休場）
仏ＣＡＣ40 8114.84（休場）
スイスＳＭＩ 13136.27（休場）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間19:31現在
ダウ平均先物JUN 26月限 49950.00（+115.00 +0.23%）
Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限 7253.50（+9.75 +0.13%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限 27574.75（-21.25 -0.08%）