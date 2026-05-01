永田聖一朗、新事務所に所属を発表「自分自身と芝居に真摯に」 『仮面ライダーガッチャード』カグヤ様で人気に

永田聖一朗、新事務所に所属を発表「自分自身と芝居に真摯に」 『仮面ライダーガッチャード』カグヤ様で人気に