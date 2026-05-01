永田聖一朗、新事務所に所属を発表「自分自身と芝居に真摯に」 『仮面ライダーガッチャード』カグヤ様で人気に
俳優の永田聖一朗（27）が1日、自身のXを更新。新たに事務所に所属したことを発表した。
【写真】『仮面ライダーガッチャード』に出演した永田聖一朗
【ご報告】と題した投稿で永田は「このたび、ホリプロデジタルエンターテインメントに所属することになりました」と報告。「これからも自分自身と芝居に真摯に向き合い、これまでの出会いや経験を大切にしながら精進してまいります」と決意をつづると「いつも応援してくださる皆様、関係者の皆様、今後ともよろしくお願いいたします」と伝えていた。
永田は『仮面ライダーガッチャード』で鳳桜・カグヤ・クォーツ／仮面ライダーレジェンド役で人気に。舞台『銀河英雄伝説 Die Neue These』ラインハルト・フォン・ミューゼル（ローエングラム）役、舞台『機動戦士ガンダム00』ティエリア・アーデ役などで知られる。
【写真】『仮面ライダーガッチャード』に出演した永田聖一朗
【ご報告】と題した投稿で永田は「このたび、ホリプロデジタルエンターテインメントに所属することになりました」と報告。「これからも自分自身と芝居に真摯に向き合い、これまでの出会いや経験を大切にしながら精進してまいります」と決意をつづると「いつも応援してくださる皆様、関係者の皆様、今後ともよろしくお願いいたします」と伝えていた。
永田は『仮面ライダーガッチャード』で鳳桜・カグヤ・クォーツ／仮面ライダーレジェンド役で人気に。舞台『銀河英雄伝説 Die Neue These』ラインハルト・フォン・ミューゼル（ローエングラム）役、舞台『機動戦士ガンダム00』ティエリア・アーデ役などで知られる。