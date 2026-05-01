往年の人気ブランド『AND 1』のシューズに脚光…ニックスのアルバラードがプレーオフで着用

◆■2000年前後に一世風靡

ボルテージを増すNBAプレーオフの舞台は、オールスターゲームにも勝るコマーシャルの場でもある。その大舞台に、かつて一世を風靡した『AND 1（アンド ワン）』が帰ってきた。

ニューヨーク・ニックスのホセ・アルバラードは、アトランタ・ホークスを退けたプレーオフ1回戦を通じて、AND 1の新作バスケットボールシューズを着用。ブランド公式SNSアカウントでは、初披露となる本モデルが『Attack 4 Low（アタック 4 ロー）』であることが明かされている。

AND 1は、1990年代から2000年代にかけて、ストリートを中心にカルト的なファンを獲得してきたブランドだ。特に1998年から10年間にわたって開催されたグローバルツアー「AND1 Mixtape Tour」は、ブランドの輪郭を作る伝説のショーケースであり、ブランドが発掘したストリートボールの精鋭たちが世界中の都市を巡り、その土地の選抜メンバーたちと最高のゲームを披露してきた。

NBAでも往年の名選手たちがAND 1を着用している。初契約となったのは、2度のNBAオールスターであり、キャリア後半は中国で活躍したステフォン・マーブリー。また、1on1において天賦の才を持つジャマール・クロフォードを筆頭に、15度のオールスター選出歴を有する歴代最高峰オールラウンダーのケビン・ガーネット、“ビッグベン”の異名を持つディフェンスの怪物ベン・ウォーレスなど、AND 1は時代を象徴するバスケットプレーヤーたちの足元を彩ってきた。

◆■NBAの舞台に帰ってきた最新作

［写真］＝Getty Images

アルバラードが着用しているモデルは、2018年にデビューを果たしたAttackシリーズの最新作である。近年、このシリーズでは『Attack 2.0』が最も大きな成功を収め、同モデルはノーマン・パウエルやフレッド・バンブリードといった球団のトッププレーヤーたちの試合着用実績が確認されている。

『Attack 4 Low』は、シューズの詳細こそ明かされていないものの、写真からはメッシュアッパーやトラクションを発揮するアウトソールなど、現代バスケットボールに不可欠な機能的なディテールが見て取れる。前足部の鋭利なTPUパーツは、先日ブランドとの契約が発表されたミルウォーキー・バックスのボビー・ポーティスが着用していた『Attack Racer』と同様のデザインであり、サイドにはブランドシンボル、ヒールにはアイコニックな“ザ・プレイヤー”ロゴも配置されている。

過去には、ラトレル・スプリーウェルやマーカス・キャンビーなど、ニックス在籍選手も着用してきたAND 1。アルバラードはこれまで、ニックスカラーやトリコロール、鮮やかなマルチカラーなど、全4色の『Attack 4 Low』を披露してきた。

カンファレンス・セミファイナルでも引き続き『Attack 4 Low』を相棒とするのか、そしてさらなる新色の登場は控えているのか。ベンチから彼の名前がコールされた際には、その足元にも注目だ。

文＝Meiji

【写真】AND 1が公開したアルバラード着用モデル『Attack 4 Low』