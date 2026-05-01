“リアル春麗”と話題のK-1ファイター木村萌那（25）は4月24日、Instagramを更新。ランニングマシンで楽しそうにトレーニングする様子を公開した。

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木村は、人気格闘ゲーム『ストリートファイター』の「春麗」に似たビジュアルから“リアル春麗”と呼ばれるK-1ファイター。空手やボクシングで輝かしい戦績を収めており、幼少期から鍛えられた蹴り技を持ち味としている。

公開されたのは、トレーニングの様子を収めた動画。ラフなトレーニングウェアに緑色のヘアバンドを着用した姿で登場した。動いているランニングマシンの上で片足を上げたままバランスを取りながら、笑顔でトレーニングを開始。画面外から投げ込まれるボールを、片足で次々と蹴り返していく内容だ。

ランニングマシン上で片足のバランスを保つだけでも難易度は高いが、木村は余裕の表情で対応。順調にトレーニングをこなしていたが、最後には同時に2つのボールが投げ込まれ、困惑。蹴り返すことができず、大爆笑で締めくくられた。



【画像】ランニングマシンで楽しそうにトレーニングする木村萌那（画像は木村萌那Instagramより引用）



この動画には、Instagramユーザーから「楽しそう」「とても気に入って、大笑いしました」「体幹お化け」「えぐwww」「とても美しいです」「So cute」「体のバランス力ヤバい！」「可愛い過ぎる」「怪我せんときよ」「めっちゃ笑ってる所、好き」「凄いですよね」「強くてかわいい」「素晴らしい稽古です」「サーカスみたいだね」などコメントが寄せられた。