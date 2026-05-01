Conton Candy、アルバム『すっぴん』より「OTAGAISAMA」を先行配信！Conton Candyらしい人間味あふれる恋愛模様を描いた楽曲

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Conton Candy。5月20日に発売するメジャーデビュー後初となるフルアルバム『すっぴん』より、新曲「OTAGAISAMA」を5月6日から先行配信する。

■紬衣（Vo、Gu）が実体験をもとにした歌詞をつづった一曲

「OTAGAISAMA」は、ギターロックサウンドに乗せて、紬衣（Vo、Gu）が実体験をもとにした歌詞をつづった一曲。リリースに先駆けて公開されたライナーノーツでは、「真逆な2人でも『お互い様だ』と分かり合える余白があるならば、寄り添いながらずっと一緒にいようね。」という言葉が記されており、Conton Candyらしい人間味あふれる恋愛模様を描いた楽曲となっている。

なお、フルアルバム『すっぴん』からは、4月に「思い出は海風のように」が先行配信されており、本作は2曲目の先行配信楽曲となる。

Conton Candyは5月から全国8都市8公演を巡るワンマンツアー『Conton Candy ONEMAN TOUR 2026 “すっぴん”』を開催。

全会場で終演後にアルバム購入者を対象としたCDサイン会も開催される。詳細はオフィシャルサイトで。

■リリース情報

2026.05.06 ON SALE

DIGIGTAL SINGLE「OTAGAISAMA」

https://ContonCandy.lnk.to/OTAGAISAMA

2026.05.20 ON SALE

ALBUM『すっぴん』

https://ContonCandy.lnk.to/SUPPIN

■【画像】ツアー告知画像

■関連リンク

Conton Candy OFFICIAL SITE

https://contoncandy.fanpla.jp/