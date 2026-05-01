yama、コンセプトEP『C.U.T』収録曲「UPSIDE DOWN」のMVをプレミア公開

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yamaが新曲「UPSIDE DOWN」のMV5月1日21時にプレミア公開する。

■常識や価値観がひっくり返る瞬間を描いた楽曲

「UPSIDE DOWN」は、yamaが3月18日にリリースしたコンセプトEP『C.U.T』に収録されている楽曲で、yamaの「偽顔」をともに制作したプロデューサーMatt Cab、作詞家のTamami、そしてyamaにより制作。

「UPSIDE DOWN」という曲名は「天地逆転」の意味。「空まで落ちていく 逆さまの感性で」と常識や価値観がひっくり返る瞬間が描かれており、Downな未来も運命も裏返すという熱量の高いメッセージが込められている。

■リリース情報

2026.05.01 ON SALE

yama

DIGITAL ALBUM『C.U.T - Studio Live -』

https://yama.lnk.to/C.U.T_StudioLive

2026.06.10 ON SALE

Vaundy・yama

SINGLE「飛ぶ時/飛ぼうよ」

■関連リンク

yama OFFICIAL SITE

https://www.sonymusic.co.jp/artist/yama/