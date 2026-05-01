yama、コンセプトEP『C.U.T』収録曲「UPSIDE DOWN」のMVをプレミア公開
yamaが新曲「UPSIDE DOWN」のMV5月1日21時にプレミア公開する。
■常識や価値観がひっくり返る瞬間を描いた楽曲
「UPSIDE DOWN」は、yamaが3月18日にリリースしたコンセプトEP『C.U.T』に収録されている楽曲で、yamaの「偽顔」をともに制作したプロデューサーMatt Cab、作詞家のTamami、そしてyamaにより制作。
「UPSIDE DOWN」という曲名は「天地逆転」の意味。「空まで落ちていく 逆さまの感性で」と常識や価値観がひっくり返る瞬間が描かれており、Downな未来も運命も裏返すという熱量の高いメッセージが込められている。
■リリース情報
2026.05.01 ON SALE
yama
DIGITAL ALBUM『C.U.T - Studio Live -』
https://yama.lnk.to/C.U.T_StudioLive
2026.06.10 ON SALE
Vaundy・yama
SINGLE「飛ぶ時/飛ぼうよ」
■関連リンク
yama OFFICIAL SITE
https://www.sonymusic.co.jp/artist/yama/