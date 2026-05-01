○エムスリー <2413> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の3.00％にあたる2000万株(金額で200億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は5月2日から27年4月30日まで。



○アルインコ <5933> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の5.5％にあたる110万株(金額で10億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は5月7日から27年4月27日まで。



○三光産業 <7922> [東証Ｓ]

発行済み株式数の1.10％にあたる8万7399株の自社株を消却する。消却予定日は6月26日。



○ＤＴＳ <9682> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の3.08％にあたる505万株(金額で50億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は5月2日から9月18日まで。取得した自社株は9月30日付で全て消却する。



［2026年5月1日］



株探ニュース