自転車の“青切符制度”導入から1か月が経ちましたが、皆さん交通ルールを守っているのでしょうか。

【写真を見る】自転車の青切符導入から1か月 マナーは変わった？ 名古屋･栄で調査すると… 傘さし･ながら運転など“危険”な運転

4月から始まった青切符導入で、自転車のマナーはどう変わったのか。導入前の今年3月、名古屋・栄では「ながらスマホ」に「信号無視」、「両耳イヤホン」などの運転が見られましたが、果たして違反者は減ったのか。再び名古屋・栄で見てみると…

（田中希宜記者）

「スマホを操作しながら自転車を運転しています。前をまったく見ていません」

スマホを見つめて片手運転。青切符制度の導入により、摘発された場合の反則金は最高額の1万2000円です。

午前8時～10時 通勤通学の時間帯で調査

（田中記者）

「我々のカメラに気付いてイヤホンを外しましたが、またイヤホンを付けていきました」



両耳をイヤホンで塞いでの運転。音楽などで外の音が聞こえないようにしていた場合は、反則金5000円が科せられます。

さらに…



（田中記者）

「傘をさして運転しています。片手を離して少しふらついているでしょうか」



取材した日は、朝から小雨。雨を避けるため、ふらつきながらも傘をさして片手運転をしています。こちらも反則金は5000円。



取材した午前8時～10時は通勤・通学の時間帯で、スマホのながら運転が2人、両耳にイヤホンを付けての運転が4人、傘さし運転が3人でした。

「ややこしくなって乗っていない」「全部覚えるのはきつい」

導入された青切符制度。街の人はどう感じているのか聞いてみると…



（40代女性）

「色々ややこしくなって、（自転車は）もう乗りたくないと思い乗っていない」



（20代男性）

「お金を取られるのが嫌なので守らないといけないと思うが、（ルールが）多いので全部覚えるのはきつい」



（70代女性）

「左側通行と知らなくて右側に入ったら白バイが来て、『ここは違反ですよ』と言われた」

Q.青切符は？

「『きょうは注意だけ』と言われた。『僕を通り越したら青切符』と言われたのでバックした」



悪質で危険な運転として取り締まりの対象となるのは、全部で113項目。ルールの多さに戸惑う自転車の利用者もまだ多いようです。