◆男子プロゴルフツアー 中日クラウンズ 第２日（１日、愛知・名古屋ＧＣ和合Ｃ＝６５５７ヤード、パー７０）

第２ラウンドは午後６時６分に雷雲接近のためサスペンデットになり、５４人がホールアウトできなかった。２日午前６時４０分に再開予定。降雨によるコース整備に時間を要しスタート時間は１時間遅れ、第１組は午前８時１０分から競技を開始。同１１時３２分に降雨によるコースコンディション不良のため競技が一時中断になり、約２時間後に再開になった。

今季国内初戦を４９位で出た石川遼（カシオ）は１４番まで終了し、イーブンパーの４１位。「４ホール残したけど、また明日までにいい準備をして頑張りたい」とコメントした。午後は風が強まり、最大瞬間風速は１６・９メートルを記録した（午後６時時点）。

石川は１番から連続バーディー発進でギャラリーを沸かせ、３番では３メートル近いパットを沈めてパーをセーブした。パッティングがショートする場面が多く、４番、８番で３パットのボギーを喫し、９番でもスコアを落とし、一時は１オーバーまで後退。１１番で１・５メートルのチャンスを作り、イーブンパーに戻した。