TWICEの日本人メンバーによる3人組ユニット「MISAMO」が1日、都内でアイウエアブランド「RIM（リム）」のアンバサダー就任記念イベントに出席した。

この日は3人それぞれのお気に入りのメガネ姿で登場。統一感を演出したジーンズコーデも披露し、MOMOは「メガネがポ

イントになるように合わせてみました」とアピールした。

現在はワールドツアーの真っ最中。メンバーの“目がない”ほど夢中になっていることを問われ、MINA（29）は「SANAちゃんはランダムで出るチャームをたくさん持っていて。海外でもたくさん集めているのを見て“あ、目がないんだ”って感じ」と紹介。SANAはツアー期間に「10個以上は買ったんじゃないかなっていうくらい色々集めちゃって」と恥ずかしそうな表情で「周りのスタッフさんに配ったりしました」と話した。

大量のお菓子を鞄に詰めているというMOMO（29）は「最近は生八つ橋が大好き。一瞬で一袋食べました」と笑顔。今年からセルフネイルを始めたことを明かしたMINAは「キラキラしたものや新しいものを見ると、ついつい買っちゃいます」とうなずいた。