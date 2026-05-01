歌手の華原朋美（５１）が１日、８月３０日の埼玉を皮切りに、来年３月まで全国ツアー（１９都市１９公演）を開催することを発表した。あわせて、大病で手術を受け、治療を続けていたことを公表した。昨年９月９日のデビュー３０周年記念コンサート後に病気が発覚。昨年１２月に仕事を終え、４時間以上に及ぶ手術を受けた。入院生活を経て、治療は終わったという。

華原は昨年１２月１４日に沖縄でディナーショーを行い、今年１月１７日には大阪でディナーショーを開催している。

自身のＸでも「今年もコンサートが出来て嬉しいです 沢山のお客様の前で私らしく歌を歌いたいと思います。ＭＣもお客様が笑顔になれるそんなトークもしたいです。こうしてコンサートが出来るのは優しいファンの皆様のお陰あっての事です。いつも本当にありがとうございます。感謝しています。」と投稿した。

ファンからは「コンサート行きます！また歌声が聴けるのが嬉しいです」「待ってました 楽しみにしています」「今年もその歌声を聴けるなんて、本当に特別なことですね ステージに立つその瞬間から、きっと会場全体が“あなたらしさ”に包まれるんだろうなと思います」などの声が届いている。